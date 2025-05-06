Защитник сборной Украины хочет в Европу. У Шахтера есть предложения?

Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля, который на клубном уровне выступает за донецкий Шахтер, до сих пор не хочет продлевать контракт с «горняками».

По информации источника, Ефим планирует продолжить карьеру в Европе, но у «горняков» нет никакого официального предложения по трансферу Ефима.

Контракт Конопля с Шахтером действует до 30 сентября 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7 млн. евро. В нынешнем сезоне Ефим провел 20 поединков за дончан во всех турнирах, оформив два ассиста.

Ранее Дарио Срна рассказал о будущем Ефима Конопли в донецком клубе.