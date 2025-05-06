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  4. Защитник сборной Украины хочет в Европу. У Шахтера есть предложения?
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 23:14 | Обновлено 06 мая 2025, 23:18
856
1

Защитник сборной Украины хочет в Европу. У Шахтера есть предложения?

Ефим Конопля планирует сменить клубную прописку

06 мая 2025, 23:14 | Обновлено 06 мая 2025, 23:18
856
1
Защитник сборной Украины хочет в Европу. У Шахтера есть предложения?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля, который на клубном уровне выступает за донецкий Шахтер, до сих пор не хочет продлевать контракт с «горняками».

По информации источника, Ефим планирует продолжить карьеру в Европе, но у «горняков» нет никакого официального предложения по трансферу Ефима.

Контракт Конопля с Шахтером действует до 30 сентября 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7 млн. евро. В нынешнем сезоне Ефим провел 20 поединков за дончан во всех турнирах, оформив два ассиста.

Ранее Дарио Срна рассказал о будущем Ефима Конопли в донецком клубе.

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Ефим Конопля трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Serhii P.
це не він планує, а його баба (яка йому дісталась після Дениса Попова). Їй просто набридло в Україні, хочеться літати літачками, шопінгу в Європі, загоряти в Домінікані.
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