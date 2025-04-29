«Он – игрок Шахтера». Срна заговорил о будущем звезды сборной Украины

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о будущем защитника «горняков» Ефима Конопли, который в последнее время не попадает в основной состав донецкого клуба.

– В составе не было Ефима Конопли, он сейчас не играет в последних матчах. Скажите, какова его судьба? Он будет в «Шахтере», будет ли подписывать контракт? Ведутся ли с ним переговоры?

– У него еще есть контракт, поэтому он – игрок «Шахтера». Пока у него есть контракт – он игрок «Шахтера», – сказал Срна.

Действующий контракт Ефима Конопли с донецким клубом заканчивается 30 сентября 2026 года. В текущем сезоне 25-летний украинец сыграл в 20 матчах за клуб и отдал 2 ассиста.

Ранее Дарио Срна рассказал о будущем Георгия Судакова на фоне слухов об интересе со стороны Ювентуса.