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  4. «Он – игрок Шахтера». Срна заговорил о будущем звезды сборной Украины
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 07:59 |
613
0

«Он – игрок Шахтера». Срна заговорил о будущем звезды сборной Украины

Хорват неоднозначно ответил на вопрос будущего Ефима Конопли в «Шахтере»

29 апреля 2025, 07:59 |
613
0
«Он – игрок Шахтера». Срна заговорил о будущем звезды сборной Украины
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о будущем защитника «горняков» Ефима Конопли, который в последнее время не попадает в основной состав донецкого клуба.

– В составе не было Ефима Конопли, он сейчас не играет в последних матчах. Скажите, какова его судьба? Он будет в «Шахтере», будет ли подписывать контракт? Ведутся ли с ним переговоры?

– У него еще есть контракт, поэтому он – игрок «Шахтера». Пока у него есть контракт – он игрок «Шахтера», – сказал Срна.

Действующий контракт Ефима Конопли с донецким клубом заканчивается 30 сентября 2026 года. В текущем сезоне 25-летний украинец сыграл в 20 матчах за клуб и отдал 2 ассиста.

Ранее Дарио Срна рассказал о будущем Георгия Судакова на фоне слухов об интересе со стороны Ювентуса.

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Дарио Срна Ефим Конопля Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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