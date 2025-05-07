«Можно как-то посерьезнее?» Милевский высказался о фиаско Барсы в ЛЧ

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал результат этого поединка:

«Я конечно все понимаю, но вести 2:0 у себя дома и за 5 минут пропустить 2 гола... Неужели нельзя было отбиться? Я понимаю, что это легко сказать, но можно как-то серьезнее? Вторую игру подряд дали Барселоне так просто сравнять.

Точно лучший полуфинал ЛЧ за последние годы. Интер, оле-оле. Требла не будет».