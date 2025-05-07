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  4. «Можно как-то посерьезнее?» Милевский высказался о фиаско Барсы в ЛЧ
Лига чемпионов
07 мая 2025, 09:26 |
1534
0

«Можно как-то посерьезнее?» Милевский высказался о фиаско Барсы в ЛЧ

Бывший нападающий киевского «Динамо» рад проходу «Интера» в финал

07 мая 2025, 09:26 |
1534
0
«Можно как-то посерьезнее?» Милевский высказался о фиаско Барсы в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал результат этого поединка:

«Я конечно все понимаю, но вести 2:0 у себя дома и за 5 минут пропустить 2 гола... Неужели нельзя было отбиться? Я понимаю, что это легко сказать, но можно как-то серьезнее? Вторую игру подряд дали Барселоне так просто сравнять.

Точно лучший полуфинал ЛЧ за последние годы. Интер, оле-оле. Требла не будет».

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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