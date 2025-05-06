ВИДЕО. Динамо представило новичка. Анхель Торрес – конкурент для Ярмоленко
Контракт с легионером будет действовать в течение трех лет – до лета 2028 года
Футбольный клуб «Динамо» Киев заключил соглашение с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом.
Контракт с легионером, который имел статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.
Ранее Торрес выступал в Австралии за «Сентрал Кост Маринерс» – команду, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).
Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В столичной команде он будет выступать под номером 17.
Ожидается, что колумбиец усилит правый фланг атаки и создаст конкуренцию для 35-летего Андрея Ярмоленко.
ВИДЕО. Динамо представило новичка. Это конкурент для Ярмоленко
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