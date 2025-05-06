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  4. ВИДЕО. Динамо представило новичка. Анхель Торрес – конкурент для Ярмоленко
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 22:14 | Обновлено 06 мая 2025, 22:15
302
2

ВИДЕО. Динамо представило новичка. Анхель Торрес – конкурент для Ярмоленко

Контракт с легионером будет действовать в течение трех лет – до лета 2028 года

06 мая 2025, 22:14 | Обновлено 06 мая 2025, 22:15
302
2
ВИДЕО. Динамо представило новичка. Анхель Торрес – конкурент для Ярмоленко
ФК Динамо. Анхель Торрес

Футбольный клуб «Динамо» Киев заключил соглашение с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом.

Контракт с легионером, который имел статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.

Ранее Торрес выступал в Австралии за «Сентрал Кост Маринерс» – команду, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).

Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В столичной команде он будет выступать под номером 17.

Ожидается, что колумбиец усилит правый фланг атаки и создаст конкуренцию для 35-летего Андрея Ярмоленко.

ВИДЕО. Динамо представило новичка. Это конкурент для Ярмоленко

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Oleksandr
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Saar
Не конкурент!Ярмоленко весь матч не зможе. Це- заміна!
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