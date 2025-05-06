Футбольный клуб «Динамо» Киев заключил соглашение с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом. Контракт с легионером, который имел статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.

Торрес родился 6 апреля 2000 года в столице Колумбии Боготи, там же делал свои первые шаги в футболе, выступая в клубе «Реал Академия», а в 18 веке перебрался в Европу. Сначала выступал за юношескую команду португальского «Порту», ​​в составе которой не только стал ключевым игроком, но и в первом же сезоне выиграл Юношескую лигу УЕФА, сыграв в общей сложности на турнире в 8 играх и забив 2 мяча.

Летом 2022 года Анхель оказался в клубе «Бальцан», представляющем Мальту, и провел там один сезон – в 23 матчах местного чемпионата он забил 15 мячей. Он стал третьим лучшим бомбардиром чемпионата и помог команде попасть в квалификацию Лиги конференций.

Далее Торрес выступал в Австралии за «Сентрал Кост Маринерс» – команду, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).

Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В столичной команде он будет выступать под номером 17.

ВИДЕО. Колумбийский вингер. Как играет новичок Динамо Анхель Торрес