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Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 21:49 | Обновлено 06 мая 2025, 22:13
457
0

ВИДЕО. Колумбийский вингер. Как играет новичок Динамо Анхель Торрес

Ранее легионер выступал за австралийский клуб Сентрал Кост Маринерс

06 мая 2025, 21:49 | Обновлено 06 мая 2025, 22:13
457
0
ВИДЕО. Колумбийский вингер. Как играет новичок Динамо Анхель Торрес
ФК Динамо. Анхель Торрес

Футбольный клуб «Динамо» Киев заключил соглашение с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом. Контракт с легионером, который имел статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.

Торрес родился 6 апреля 2000 года в столице Колумбии Боготи, там же делал свои первые шаги в футболе, выступая в клубе «Реал Академия», а в 18 веке перебрался в Европу. Сначала выступал за юношескую команду португальского «Порту», ​​в составе которой не только стал ключевым игроком, но и в первом же сезоне выиграл Юношескую лигу УЕФА, сыграв в общей сложности на турнире в 8 играх и забив 2 мяча.

Летом 2022 года Анхель оказался в клубе «Бальцан», представляющем Мальту, и провел там один сезон – в 23 матчах местного чемпионата он забил 15 мячей. Он стал третьим лучшим бомбардиром чемпионата и помог команде попасть в квалификацию Лиги конференций.

Далее Торрес выступал в Австралии за «Сентрал Кост Маринерс» – команду, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).

Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В столичной команде он будет выступать под номером 17.

ВИДЕО. Колумбийский вингер. Как играет новичок Динамо Анхель Торрес

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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