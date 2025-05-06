Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, под каким номером будет играть Анхель Торрес в Динамо
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 22:03 | Обновлено 06 мая 2025, 22:13
522
0

Стало известно, под каким номером будет играть Анхель Торрес в Динамо

В столичной команде колумбийский вингер будет выступать под номером 17

06 мая 2025, 22:03 | Обновлено 06 мая 2025, 22:13
522
0
Стало известно, под каким номером будет играть Анхель Торрес в Динамо
ФК Динамо. Анхель Торрес

Футбольный клуб «Динамо» Киев заключил соглашение с 25-летним колумбийским вингером Анхелем Торресом.

Контракт с легионером, который имел статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.

Ранее Торрес выступал в Австралии за «Сентрал Кост Маринерс» – команду, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).

Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В столичной команде он будет выступать под номером 17.

Стало известно, под каким номером будет играть Анхель Торрес в Динамо

По теме:
ФОТО. Динамо презентовало скандального колумбийского вингера
ВИДЕО. Динамо представило новичка. Анхель Торрес – конкурент для Ярмоленко
ВИДЕО. Колумбийский вингер. Как играет новичок Динамо Анхель Торрес
Динамо Киев трансферы свободный агент Сентрал Кост Маринерс трансферы УПЛ Анхель Торрес игровой номер
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Футбол | 06 мая 2025, 07:21 10
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины

Александр Сирота, вероятно, вернется из аренды

Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Футбол | 06 мая 2025, 17:52 8
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»

Роман Бебех поделился интересной историей из 90-х

Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Футбол | 06.05.2025, 12:09
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Экс-игрок Динамо: «Я бы по-прежнему играл в УПЛ, если бы не война»
Футбол | 06.05.2025, 21:24
Экс-игрок Динамо: «Я бы по-прежнему играл в УПЛ, если бы не война»
Экс-игрок Динамо: «Я бы по-прежнему играл в УПЛ, если бы не война»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Футбол | 06.05.2025, 08:49
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
05.05.2025, 09:03 16
Бокс
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
05.05.2025, 07:05
Хоккей
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
06.05.2025, 02:00 11
Футбол
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
05.05.2025, 19:42 3
Футбол
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем