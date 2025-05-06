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Испания
06 мая 2025, 22:52 | Обновлено 06 мая 2025, 22:56
863
0

Барселона готовит новый контракт для Ямаля. Известны некоторые детали

Ламин продолжит выступать за каталонский клуб

06 мая 2025, 22:52 | Обновлено 06 мая 2025, 22:56
863
0
Барселона готовит новый контракт для Ямаля. Известны некоторые детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Руководство каталонской «Барселоны» почти договорилось о новом контракте со своим испанским вундеркиндом Ламином Ямалем. Об этом пишет Diario Sport.

По информации источника, каталонскому клубу осталось согласовать с 17-летним испанцем последние детали договора.

Ожидается, что новое соглашение испанского вингера с «сине-гранатовыми» будет рассчитано до лета 2030 года. Зарплата и сумма отступных вингера будут значительно выше нынешних.

Ламин является воспитанником академии каталонцев. В нынешнем сезоне у футболиста 15 голов и 20 ассистов в 50 матчах за каталонский клуб.

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Ламин Ямаль Барселона продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
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