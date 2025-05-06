Игроки Барсы против покупки чемпиона Европы. Все из-за неуважения к клубу

Каталонская «Барселона» интересуется испанским вингером «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсом, сообщает издание El Nacional.

Однако, по информации источника, футболисты «сине-гранатовых» выступают против подписания 22-летнего игрока, так как считают, что он проявил неуважение к клубу, когда прошлым летом отказался от перехода в «Барселону».

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья угрожает «Барселоне» уходом, если клуб подпишет Нико Уильямса.