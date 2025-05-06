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  4. Игроки Барсы против покупки чемпиона Европы. Все из-за неуважения к клубу
Испания
06 мая 2025, 13:20 |
1533
0

Игроки Барсы против покупки чемпиона Европы. Все из-за неуважения к клубу

Нико Уильямс является нежелательной персоной среди игроков каталонцев

06 мая 2025, 13:20 |
1533
0
Игроки Барсы против покупки чемпиона Европы. Все из-за неуважения к клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Каталонская «Барселона» интересуется испанским вингером «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсом, сообщает издание El Nacional.

Однако, по информации источника, футболисты «сине-гранатовых» выступают против подписания 22-летнего игрока, так как считают, что он проявил неуважение к клубу, когда прошлым летом отказался от перехода в «Барселону».

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья угрожает «Барселоне» уходом, если клуб подпишет Нико Уильямса.

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Нико Уильямс Барселона Атлетик Бильбао трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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