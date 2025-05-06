Экс-арбитр ФИФА оценил резонансные события матча Полесье – Александрия

Судейство в ряде матчей 27-го тура украинской Премьер-лиги не обошлось без спорных и даже скандальных эпизодов. Три игровых дня вместили в себя все: было большое количество желтых и красных карт как игрокам, так и тренерам, назначены и не назначены пенальти, засчитаны и не засчитаны голы. Не стал исключением и центральный матч тура, в котором в Житомире встретились команды, которые размещаются на четвертой и второй строчках турнирной таблицы – «Полесье» и «Александрия» соответственно.

На 8-й минуте поединка, в соперничестве александрийца Никиты Кравченко и житомирца Евгения Сарапия, которое проходило в штрафной хозяев, первый из них оказался на газоне, и арбитр Николай Балакин указал на 11-метровую отметку. Однако в ситуацию вмешалась система VAR – и первоочередное решение было отменено. Насколько правильно в этом эпизоде ​​действовал арбитр, в комментарии Sport.ua дал компетентную оценку бывшему рефери ФИФА Олегу Орехову.

– Пенальти не было, – категорически заявил он. – Была симуляция со стороны игрока «Александрии», который умышленно задержал ногу и искал контакт с защитником.

На этом дискуссионные моменты в матче не иссякли. На 35-й минуте игрок «Полесья» Георги Майсурадзе получил предупреждение за нарушение правил, а на 51-й снова увидел перед собой второй «горчичник» и был удален с поля.

Вот как прокомментировал действия Николая Балакина его бывший коллега Орехов.

– Что касается предупреждений, то они полностью в рамках правил, – уверен он. – Первая – за умышленную задержку руками и срыв перспективной атаки, а вторая – за грубую атаку соперника при выполнении подката с техническим браком и последующим фолом против соперника. Так что все вполне справедливо.

В этом матче «Полесье» уступило «Александрии» 1:2, что не изменило расположение обеих команд в таблице.

Александрийская команда продолжает занимать второе место, набрав 63 очка. Житомирская же расположилась на четвертой позиции, имея в активе 43 пункта – столько же, сколько и у идущих пятыми «Карпат».

Ранее мы сообщали, что бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал работу рефери Николая Балакина в матче «Полесье» – «Александрия».