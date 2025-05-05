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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 13:46 | Обновлено 05 мая 2025, 14:26
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Экс-арбитр ФИФА: «Полесье подставил свой же игрок»

Мирослав Ступар прокомментировал работу рефери Николая Балакина

05 мая 2025, 13:46 | Обновлено 05 мая 2025, 14:26
390
0
Экс-арбитр ФИФА: «Полесье подставил свой же игрок»
Мирослав Ступар

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия судейской бригады в центральном поединке 27 тура УПЛ «Полесье» - «Александрия».

«Рефери Николай Балакин справился со своими обязанностями. Несколько неоднозначным было его решение разве что с назначением пенальти в ворота хозяев в дебюте, но после подсказки арбитра VAR и просмотра видеозаписи этого игрового эпизода он изменил свое мнение.

Противостояние в Житомире было очень важным для обеих команд. Поэтому понятным было желание футболистов действовать через не могу. Но все должно быть в рамках правил. Вот почему, мягко говоря, вызывают недоумение действия защитника полищуков Майсурадзе, который в не голевых ситуациях дважды грубо атаковал игроков «Александрии» и справедливо был удален с поля. Это имело печальные последствия для хозяев, потому что гости реализовали большинство и вот эта несдержанность легионера может стоить «Полесью» непопадания в еврокубки.

Что касается других поединков 27 тура, то есть претензии разве что к Дмитрию Кубряку, который обслуживал матч «Верес» – «Оболонь». Он безосновательно наказал вторым предупреждением защитника ровенчан Куция – в этом эпизоде грузин не симулировал, а сразу после перерыва должен был удалять киевлянина Приймака, когда тот сфолил на Степанюке, сорвав очевидную голевую угрозу».

Ранее мы сообщали, что главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур прокомментировал поражение от «Александрии».

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Мирослав Ступар Полесье Житомир Полесье - Александрия Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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