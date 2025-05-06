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Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 21:24 |
2078
2

Экс-игрок Динамо: «Я бы по-прежнему играл в УПЛ, если бы не война»

Кирилл Петров мог до сих пор выступать за «Колос»

06 мая 2025, 21:24 |
2078
2
Экс-игрок Динамо: «Я бы по-прежнему играл в УПЛ, если бы не война»
ФК Колос. Кирилл Петров

Бывший хавбек киевского Динамо Кирилл Петров признался, что мог до сих пор играть в Украинской Премьер-лиге, если бы не полномасштабная война в Украине.

- Кто был инициатором твоего перехода в Колосс?

— Когда руководство Нефтчи сообщило, что со мной не будет продлевать контракт, мне пришлось расторгнуть соглашение. Я позвонил Руслану Костышину, предложив свои услуги. Он набрал президента, и этот вопрос мы решили через 30 минут.

Я рад, что оказался в Колоссе, хотя бы потому, что в Ковалевке тоже был классный коллектив, порядочный президент. У меня было доверие со стороны тренера, поэтому все было супер.

— Как думаешь, во второй приход в Колос Костышину удастся поднять команду с колен?

– Дай Бог. Но это футбол, и что-то загадывать невозможно. Могу только пожелать, чтобы у Руслана все получилось.

— Если бы не начало войны…

— …Может быть, я до сих пор был бы в Колоссе, — сказал Кирилл.

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Кирилл Петров Колос Ковалевка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война Руслан Костышин
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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sahka1981
Памятаю його, був капітаном збірної Ю-19, яку тренерував Калітвінцев, і яка стала чемпіоном Європи в Донецьку і Маріуполі грали той чемпіонат. Він і Гармаш тоді виділялись в складі збірної, хоча там, практично всі динамівці в основі грали, і ще хтось з Дніпра.
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Saar
пнх
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