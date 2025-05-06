Экс-игрок Динамо: «Я бы по-прежнему играл в УПЛ, если бы не война»
Кирилл Петров мог до сих пор выступать за «Колос»
Бывший хавбек киевского Динамо Кирилл Петров признался, что мог до сих пор играть в Украинской Премьер-лиге, если бы не полномасштабная война в Украине.
- Кто был инициатором твоего перехода в Колосс?
— Когда руководство Нефтчи сообщило, что со мной не будет продлевать контракт, мне пришлось расторгнуть соглашение. Я позвонил Руслану Костышину, предложив свои услуги. Он набрал президента, и этот вопрос мы решили через 30 минут.
Я рад, что оказался в Колоссе, хотя бы потому, что в Ковалевке тоже был классный коллектив, порядочный президент. У меня было доверие со стороны тренера, поэтому все было супер.
— Как думаешь, во второй приход в Колос Костышину удастся поднять команду с колен?
– Дай Бог. Но это футбол, и что-то загадывать невозможно. Могу только пожелать, чтобы у Руслана все получилось.
— Если бы не начало войны…
— …Может быть, я до сих пор был бы в Колоссе, — сказал Кирилл.
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