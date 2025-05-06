«Я, честно, боюсь...» Милевский рассказал о самом большом страхе в жизни

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский откровенно рассказал о своем страхе. Футболист заявил, что очень боится умереть.

«Я, честно, боюсь умереть. Тем более после того, как я лежал в больнице. Для меня мотивация – это жизнь. Я вернулся в футбол снова.

Да, не на какой-то там высокий уровень. Я познакомился с большим количеством людей за этот период, после того как вернулся в футбол», – сказал Артем.

В прошлом году из-за проблем с алкогольной зависимостью Милевский проходил курс лечения и находился в тяжелом состоянии.

Милевский официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в сентябре 2021 года. Сейчас Артем и его эксодноклубник по «Динамо» Александр Алиев вместе выступают в медиа-лиге за клуб IGNIS.