«Я, честно, боюсь...» Милевский рассказал о самом большом страхе в жизни
Артем заявил, что очень боится смерти
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский откровенно рассказал о своем страхе. Футболист заявил, что очень боится умереть.
«Я, честно, боюсь умереть. Тем более после того, как я лежал в больнице. Для меня мотивация – это жизнь. Я вернулся в футбол снова.
Да, не на какой-то там высокий уровень. Я познакомился с большим количеством людей за этот период, после того как вернулся в футбол», – сказал Артем.
В прошлом году из-за проблем с алкогольной зависимостью Милевский проходил курс лечения и находился в тяжелом состоянии.
Милевский официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в сентябре 2021 года. Сейчас Артем и его эксодноклубник по «Динамо» Александр Алиев вместе выступают в медиа-лиге за клуб IGNIS.
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