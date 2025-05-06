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  4. «Я, честно, боюсь...» Милевский рассказал о самом большом страхе в жизни
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 20:38 |
945
3

«Я, честно, боюсь...» Милевский рассказал о самом большом страхе в жизни

Артем заявил, что очень боится смерти

06 мая 2025, 20:38 |
945
3
«Я, честно, боюсь...» Милевский рассказал о самом большом страхе в жизни
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский откровенно рассказал о своем страхе. Футболист заявил, что очень боится умереть.

«Я, честно, боюсь умереть. Тем более после того, как я лежал в больнице. Для меня мотивация – это жизнь. Я вернулся в футбол снова.

Да, не на какой-то там высокий уровень. Я познакомился с большим количеством людей за этот период, после того как вернулся в футбол», – сказал Артем.

В прошлом году из-за проблем с алкогольной зависимостью Милевский проходил курс лечения и находился в тяжелом состоянии.

Милевский официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в сентябре 2021 года. Сейчас Артем и его эксодноклубник по «Динамо» Александр Алиев вместе выступают в медиа-лиге за клуб IGNIS.

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Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
Марк Аврелий советовал не бояться смерти. Ведь пока мы живем смерти нет, а после того как мы умираем нет нас. Есть только один короткий миг, когда мы встречаемся со смертью. Так чего же бояться?
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0
⚒️Вітальок/ Назавжди Фан Мурлики😸❤️
А я не боюсь. Если не при земной, так после земной жизни мы всё равно встретимся с ❤️😸Мурлыкой, и там уже не будет разделения и вражды Шахты и дк. А будем вечно дружить с Игорюней! 😊
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-1
Lulinnha
Милевский:"Алкоголизм помог мне побороть онанизм" 
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-3
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