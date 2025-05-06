ВИДЕО. «Коля, дай…» Шахтер показал обнаженного Траоре в душе. Фанаты в шоке
Пресс-служба «горняков» умеет удивлять
Легионер донецкого Шахтера Лассина Траоре стал героем очередного рекламного ролика. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.
«👀 «Коля, дай...» 🎞 Серия 2 🧡», – говорится в сообщении.
24-летний форвард из Буркина-Фасо в душевой кабинке попросил «Колю» (Матвиенко, ред.) подать ему не любое, а именно оранжевое средство для мытья головы.
Видео вызвало шквал эмоций у фанатов «горняков», которые начали его активно комментировать: «Бренды гордились бы им, но он наш», «Вышел кринж 🤪😂 Ну какой Коля в душе? 😂», «Коля дай воды, Коля дай шампунь, я думаю Коля уже не рад😢», – говорится в смс фанатов.
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