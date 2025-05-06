Сыграет ли Левандовски? Известны составы на полуфинал ЛЧ Интер – Барселона
Ответный поединок состоится 6 мая в Милане и начнется в 22:00 по Киеву
6 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона [первый поединок – 3:3].
Поединок пройдет на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Симоне Индзаги и Ханс-Дитер Флик назвали стартовые составы своих коллективов.
Именитый польский форвард каталонцев Роберт Левандовски впервые с 19 апреля попал в заявку на игру, но начнет матч на скамейке для запасных.
Победитель противостояния выйдет в финал еврокубка, где за титул поборется либо против ПСЖ, либо против Арсенала.
Стартовые составы на матч Интер – Барселона:
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