Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Левандовски? Известны составы на полуфинал ЛЧ Интер – Барселона
Лига чемпионов
06 мая 2025, 20:55 | Обновлено 06 мая 2025, 20:58
1990
1

Сыграет ли Левандовски? Известны составы на полуфинал ЛЧ Интер – Барселона

Ответный поединок состоится 6 мая в Милане и начнется в 22:00 по Киеву

06 мая 2025, 20:55 | Обновлено 06 мая 2025, 20:58
1990
1
Сыграет ли Левандовски? Известны составы на полуфинал ЛЧ Интер – Барселона
Коллаж Sport.ua

6 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона [первый поединок – 3:3].

Поединок пройдет на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Симоне Индзаги и Ханс-Дитер Флик назвали стартовые составы своих коллективов.

Именитый польский форвард каталонцев Роберт Левандовски впервые с 19 апреля попал в заявку на игру, но начнет матч на скамейке для запасных.

Победитель противостояния выйдет в финал еврокубка, где за титул поборется либо против ПСЖ, либо против Арсенала.

Стартовые составы на матч Интер – Барселона:

По теме:
После суперматча. Стало известно, когда Реал объявит об уходе Анчелотти
ВИДЕО. Жуткая обрезка в центре. Интер открыл счет в ответном матче с Барсой
Интер – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Симоне Индзаги Ханс-Дитер Флик стартовые составы Барселона Интер Милан Интер - Барселона Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Футбол | 06 мая 2025, 12:09 6
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул

В Португалии восхищаются игрой голкипера сборной Украины

Источник: Зинченко не нужен Артете. Арсенал продаст украинца
Футбол | 06 мая 2025, 16:12 10
Источник: Зинченко не нужен Артете. Арсенал продаст украинца
Источник: Зинченко не нужен Артете. Арсенал продаст украинца

На Александра больше не рассчитывают в лондонском клубе

Стало известно, под каким номером будет играть Анхель Торрес в Динамо
Футбол | 06.05.2025, 22:03
Стало известно, под каким номером будет играть Анхель Торрес в Динамо
Стало известно, под каким номером будет играть Анхель Торрес в Динамо
Трабзонспор получил предложение о трансфере украинского футболиста
Футбол | 06.05.2025, 10:31
Трабзонспор получил предложение о трансфере украинского футболиста
Трабзонспор получил предложение о трансфере украинского футболиста
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 06.05.2025, 07:48
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Інтер!!!!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
05.05.2025, 09:03 16
Бокс
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 10
Футбол
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
05.05.2025, 00:02 4
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
05.05.2025, 19:42 3
Футбол
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем