Владислав НАУМЕЦ: «ЛНЗ просто не хватает фарта. Вы сами все видели»
Вингер высказался об игре с луганской «Зарей»
Вингер черкасского ЛНЗ Владислав Наумец поделился эмоциями после матча «фиолетовых» против луганской «Зари» в 27 туре Украинской Премьер-лиги (1:1).
– Полагаю, что во втором тайме достаточно моментов создали, чтобы выиграть этот матч. Не знаю, где немного не хватает фарта, но когда стадион так поддерживает, всегда есть какое-то второе дыхание, чтобы нацеливаться на ворота и создавать эти моменты. Но, еще раз повторюсь, где-то немного в конце не хватает какого-то удачи просто банально.
Во втором тайме, думаю, могли забивать спокойно еще второй и третий мячи. Может, где-то нужно было больше хладнокровия, завершения атак. Еще раз повторюсь, просто фарта не хватает, потому что вы сами видели последний момент, просто попади пол метра в сторону – это гол и мы победили, – заявил Владислав.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 27 сыгранных матчей.
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