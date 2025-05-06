Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав НАУМЕЦ: «ЛНЗ просто не хватает фарта. Вы сами все видели»
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 20:23 |
67
0

Владислав НАУМЕЦ: «ЛНЗ просто не хватает фарта. Вы сами все видели»

Вингер высказался об игре с луганской «Зарей»

06 мая 2025, 20:23 |
67
0
Владислав НАУМЕЦ: «ЛНЗ просто не хватает фарта. Вы сами все видели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Наумец

Вингер черкасского ЛНЗ Владислав Наумец поделился эмоциями после матча «фиолетовых» против луганской «Зари» в 27 туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

– Полагаю, что во втором тайме достаточно моментов создали, чтобы выиграть этот матч. Не знаю, где немного не хватает фарта, но когда стадион так поддерживает, всегда есть какое-то второе дыхание, чтобы нацеливаться на ворота и создавать эти моменты. Но, еще раз повторюсь, где-то немного в конце не хватает какого-то удачи просто банально.

Во втором тайме, думаю, могли забивать спокойно еще второй и третий мячи. Может, где-то нужно было больше хладнокровия, завершения атак. Еще раз повторюсь, просто фарта не хватает, потому что вы сами видели последний момент, просто попади пол метра в сторону – это гол и мы победили, – заявил Владислав.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 27 сыгранных матчей.

По теме:
«Я, честно, боюсь...» Милевский рассказал о самом большом страхе в жизни
Карпатам с Александрией не помогут три ведущих исполнителя
Стало известно, когда лидер Левого Берега вернется в строй
Владислав Наумец ЛНЗ Черкассы Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ - Заря
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Футбол | 06 мая 2025, 12:09 6
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул

В Португалии восхищаются игрой голкипера сборной Украины

Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной
Футбол | 06 мая 2025, 13:31 10
Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной
Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной

Неожиданное решение раскритиковали фанаты, журналисты и бывшие игроки

Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Бокс | 06.05.2025, 00:41
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Команды проиграли суд. ФИФА решает, кто сыграет на Клубном ЧМ
Футбол | 06.05.2025, 19:53
Команды проиграли суд. ФИФА решает, кто сыграет на Клубном ЧМ
Команды проиграли суд. ФИФА решает, кто сыграет на Клубном ЧМ
Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера
Футбол | 06.05.2025, 08:23
Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера
Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 8
Футбол
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
05.05.2025, 19:24 4
Футбол
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
05.05.2025, 06:12
Футзал
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
05.05.2025, 07:05
Хоккей
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
05.05.2025, 09:03 16
Бокс
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
05.05.2025, 03:13 7
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
06.05.2025, 07:48 1
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем