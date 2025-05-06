Карпатам с Александрией не помогут три ведущих исполнителя

В 28 туре УПЛ большой интерес вызывает поединок во Львове, где «Карпаты» будут принимать «Александрию», еще сохраняющую шансы на чемпионство.

Как стало известно Sport.ua, вождь «зелено-белых» Владислав Лупашко не сможет выставить боевой состав.

Из-за дисквалификации пропустит матч опорный полузащитник из Испании Пабло Альварес, а защитники Тимур Стецьков и бразилец Жан Педрозо еще не восстановились после травм и тренируются по индивидуальной программе.

Пока в активе футболистов «Карпат» 43 очка, и они на пятом месте в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал победу над «Левым Берегом» (3:2) в матче 27-го тура УПЛ.