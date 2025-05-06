Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпатам с Александрией не помогут три ведущих исполнителя
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 19:49 |
1021
0

Карпатам с Александрией не помогут три ведущих исполнителя

Владислав Лупашко не сможет выставить ведущих игроков

06 мая 2025, 19:49 |
1021
0
Карпатам с Александрией не помогут три ведущих исполнителя
ФК Карпаты. Пабло Альварес

В 28 туре УПЛ большой интерес вызывает поединок во Львове, где «Карпаты» будут принимать «Александрию», еще сохраняющую шансы на чемпионство.

Как стало известно Sport.ua, вождь «зелено-белых» Владислав Лупашко не сможет выставить боевой состав.

Из-за дисквалификации пропустит матч опорный полузащитник из Испании Пабло Альварес, а защитники Тимур Стецьков и бразилец Жан Педрозо еще не восстановились после травм и тренируются по индивидуальной программе.

Пока в активе футболистов «Карпат» 43 очка, и они на пятом месте в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал победу над «Левым Берегом» (3:2) в матче 27-го тура УПЛ.

По теме:
«Я, честно, боюсь...» Милевский рассказал о самом большом страхе в жизни
Владислав НАУМЕЦ: «ЛНЗ просто не хватает фарта. Вы сами все видели»
Стало известно, когда лидер Левого Берега вернется в строй
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Карпаты Львов Владислав Лупашко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 06 мая 2025, 20:09 3
Интер – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Интер – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 мая и начнется в 22:00 по Киеву

Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Футбол | 06 мая 2025, 07:21 10
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины

Александр Сирота, вероятно, вернется из аренды

ФОТО. Элитная вечеринка Бекхэма в честь 50-летия: Круз, Лонгория и другие
Футбол | 05.05.2025, 21:32
ФОТО. Элитная вечеринка Бекхэма в честь 50-летия: Круз, Лонгория и другие
ФОТО. Элитная вечеринка Бекхэма в честь 50-летия: Круз, Лонгория и другие
Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком
Футбол | 06.05.2025, 10:15
Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком
Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Футбол | 06.05.2025, 17:52
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 4
Футбол
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
06.05.2025, 07:48 1
Бокс
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
05.05.2025, 19:42 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем