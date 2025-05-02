Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ЛУПАШКО: «Арбитр сломал игру свистками за минимальный контакт»
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 18:59 |
109
0

Владислав ЛУПАШКО: «Арбитр сломал игру свистками за минимальный контакт»

«Карпаты» победили на выезде »Левый Берег»

02 мая 2025, 18:59 |
109
0
Владислав ЛУПАШКО: «Арбитр сломал игру свистками за минимальный контакт»
ФК Карпати. Владислав Лупашко

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал победу над «Левым Берегом» (3:2) в матче 27-го тура УПЛ.

– Не понятно, когда рефери дает количественное преимущество сопернику, ломает игру. Я не понимаю, почему за такие фолы давать желтые карточки. За минимальный контакт, за игру рукой. После этого игрокам «Левого Берега» можно было 15 таких желтых карточек дать, но он этого не делал. Хорошо, что мы справились с этим и забили три гола. Не думаю, что все команды могут им забить три гола. Еще в первом круге я говорил, что этой команде трудно забивать. Это показатель того, что мы хотим играть в атаку и делаем это даже вдесятером. Судейство в Украине стало лучше. Однако, наверное, что-то другое было. Я не верю, что это случайность и именно в наших матчах.

– «Левый Берег» доминировал в концовке первого тайма. Что вы сказали команде в перерыве?

– Мужской разговор – это когда тренер заходит и начинает «пихать». Такого разговора не было. Мы говорили о том, что будем вдесятером стараться играть первым номером. Я не согласен с тем, что «Левый Берег» доминировал в конце первого тайма. У них были моменты, но мы знаем, как они это делают. Команда играет в переходных фазах. Когда соперник ошибается по мячу, они выжимают и выбегают в контратаки. Мы изменили это. Мы просто подыгрывали им в концовке первого тайма. Танда играл левого защитника, пытался также играть внутри. Из-за удаления мы имели определенный сумбур. Не очень качественная игра от нас. В перерыве мы говорили, что будем больше доминировать в этом матче. В принципе, так и было. Мы перестроились и взяли игру под свой контроль.

– Сегодня на поле вернулся после травмы Владимир Адамюк, а также Патрисио Танда сыграл впервые после матча против «Шахтера». Как оцените их игру?

– Мы довольны всеми игроками. Все дали то, что было необходимо команде во втором тайме. Самое главное - это тот месседж, который мы несем нашим болельщикам. Футбол должен быть открытым и захватывать болельщика. Мы должны показывать болельщикам, что нам не безразлично, какую эмблему на груди мы носим. Наш клуб открывает много футбольных школ во Львове. Вокруг этого большой ажиотаж - и это хорошо. Футбол начинается оттуда. Так как сегодня отдавались наши игроки ... Думаю, желающих поступить в наши школы во Львове будет все больше.

– Почему сейчас Квасница получает мало игрового времени?

– Он должен был сегодня получить больше игрового времени, но на ситуацию повлияли три вынужденные замены. Поэтому надо было делать коррективы. Так же мы сегодня планировали выпустить Артура Шаха на поле. Считаю, что те игроки, которые пришли к нам из «Руха» стали более качественными. Нас поражает их желание прогрессировать.

– Какова ситуация с повреждением Тимура Стецькова?

– Пока нет предварительных выводов. В нашей команде хватает подобных микроповреждений. Надеемся, что он сможет восстановиться к следующей игре.

По теме:
Игорь КОСТЮК: «Для нас любая игра, как финал. Динамо хочет стать чемпионом»
Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»
Проблемы у Григорчука. Легионер ЛНЗ рискует пропустить остаток сезона УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Лупашко пресс-конференция Левый Берег Киев Карпаты Львов Левый Берег - Карпаты
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 02 мая 2025, 06:35 17
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром

Сборная Украины по хоккею находится в шаге от исторического достижения

Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый берег
Футбол | 02 мая 2025, 17:31 9
Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый берег
Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый берег

«Львы», играя с 20 минуты в меньшинстве, одержали верх над «аистами»

Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Футбол | 01.05.2025, 19:53
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Футбол | 02.05.2025, 07:47
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Пирожок не помешал дублю Сметаны. Шахтер U-19 разбил Черноморец
Футбол | 02.05.2025, 16:54
Пирожок не помешал дублю Сметаны. Шахтер U-19 разбил Черноморец
Пирожок не помешал дублю Сметаны. Шахтер U-19 разбил Черноморец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 9
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 7
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 44
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем