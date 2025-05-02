Владислав ЛУПАШКО: «Арбитр сломал игру свистками за минимальный контакт»

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал победу над «Левым Берегом» (3:2) в матче 27-го тура УПЛ.

– Не понятно, когда рефери дает количественное преимущество сопернику, ломает игру. Я не понимаю, почему за такие фолы давать желтые карточки. За минимальный контакт, за игру рукой. После этого игрокам «Левого Берега» можно было 15 таких желтых карточек дать, но он этого не делал. Хорошо, что мы справились с этим и забили три гола. Не думаю, что все команды могут им забить три гола. Еще в первом круге я говорил, что этой команде трудно забивать. Это показатель того, что мы хотим играть в атаку и делаем это даже вдесятером. Судейство в Украине стало лучше. Однако, наверное, что-то другое было. Я не верю, что это случайность и именно в наших матчах.

– «Левый Берег» доминировал в концовке первого тайма. Что вы сказали команде в перерыве?

– Мужской разговор – это когда тренер заходит и начинает «пихать». Такого разговора не было. Мы говорили о том, что будем вдесятером стараться играть первым номером. Я не согласен с тем, что «Левый Берег» доминировал в конце первого тайма. У них были моменты, но мы знаем, как они это делают. Команда играет в переходных фазах. Когда соперник ошибается по мячу, они выжимают и выбегают в контратаки. Мы изменили это. Мы просто подыгрывали им в концовке первого тайма. Танда играл левого защитника, пытался также играть внутри. Из-за удаления мы имели определенный сумбур. Не очень качественная игра от нас. В перерыве мы говорили, что будем больше доминировать в этом матче. В принципе, так и было. Мы перестроились и взяли игру под свой контроль.

– Сегодня на поле вернулся после травмы Владимир Адамюк, а также Патрисио Танда сыграл впервые после матча против «Шахтера». Как оцените их игру?

– Мы довольны всеми игроками. Все дали то, что было необходимо команде во втором тайме. Самое главное - это тот месседж, который мы несем нашим болельщикам. Футбол должен быть открытым и захватывать болельщика. Мы должны показывать болельщикам, что нам не безразлично, какую эмблему на груди мы носим. Наш клуб открывает много футбольных школ во Львове. Вокруг этого большой ажиотаж - и это хорошо. Футбол начинается оттуда. Так как сегодня отдавались наши игроки ... Думаю, желающих поступить в наши школы во Львове будет все больше.

– Почему сейчас Квасница получает мало игрового времени?

– Он должен был сегодня получить больше игрового времени, но на ситуацию повлияли три вынужденные замены. Поэтому надо было делать коррективы. Так же мы сегодня планировали выпустить Артура Шаха на поле. Считаю, что те игроки, которые пришли к нам из «Руха» стали более качественными. Нас поражает их желание прогрессировать.

– Какова ситуация с повреждением Тимура Стецькова?

– Пока нет предварительных выводов. В нашей команде хватает подобных микроповреждений. Надеемся, что он сможет восстановиться к следующей игре.