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Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 19:35 |
243
0

Стало известно, когда лидер Левого Берега вернется в строй

Эрнест Астахов перенес операцию

06 мая 2025, 19:35 |
243
0
Стало известно, когда лидер Левого Берега вернется в строй
ФК Левый Берег. Эрнест Астахов

7 мая в Кривом Роге состоится доигрывание поединка 21 тура УПЛ «Кривбасс» – «Левый Берег», в котором было сыграно менее двух минут.

Как стало известно Sport.ua, «Левому Берегу» не сможет помочь один из ключевых игроков Эрнест Астахов, который в предыдущем матче с «Карпатами» не ушел от перелома ключицы и был прооперирован. По опытной защитник киевлян вернется в строй в начале июля.

Завтрашняя доигровка очень важна для соперников. Футболисты «Кривбасса» занимают шестое место, набрав 40 очков, и продолжают борьбу за путевку в еврокубки, а «Левый Берег» – на 14-м месте с 23 пунктами и прилагает усилия, чтобы удержать.

Ранее мы сообщали, что игрок «Левого Берега» выбыл из состава с переломом.

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Левый Берег Киев Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма Эрнест Астахов операция инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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