Стало известно, когда лидер Левого Берега вернется в строй
Эрнест Астахов перенес операцию
7 мая в Кривом Роге состоится доигрывание поединка 21 тура УПЛ «Кривбасс» – «Левый Берег», в котором было сыграно менее двух минут.
Как стало известно Sport.ua, «Левому Берегу» не сможет помочь один из ключевых игроков Эрнест Астахов, который в предыдущем матче с «Карпатами» не ушел от перелома ключицы и был прооперирован. По опытной защитник киевлян вернется в строй в начале июля.
Завтрашняя доигровка очень важна для соперников. Футболисты «Кривбасса» занимают шестое место, набрав 40 очков, и продолжают борьбу за путевку в еврокубки, а «Левый Берег» – на 14-м месте с 23 пунктами и прилагает усилия, чтобы удержать.
Ранее мы сообщали, что игрок «Левого Берега» выбыл из состава с переломом.
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