Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Требуется операция. Игрок Левого Берега выбыл из состава с переломом
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 19:12 | Обновлено 04 мая 2025, 19:16
277
0

Требуется операция. Игрок Левого Берега выбыл из состава с переломом

Врачи диагностировали у Эрнеста Астахова травму ключицы

04 мая 2025, 19:12 | Обновлено 04 мая 2025, 19:16
277
0
Требуется операция. Игрок Левого Берега выбыл из состава с переломом
ФК Левый Берег. Эрнест Астахов

Защитник «Левого Берега» Эрнест Астахов оказался в клубном лазарете после матча с львовскими «Карпатами» в 27-м туре УПЛ (2:3).

Пресс-служба столичного клуба отметила, что уже 5 мая игрока будет ждать операция, которая должна помочь Эрнесту как можно быстрее восстановиться.

Прогнозируемо Астахов пропустит 2.5 месяцев, поэтому в этом сезоне защитник уже не сыграет.

В течение этого сезона футболист провел 16 матчей в УПЛ и один поединок на уровне Кубка Украины. Голами Эрнест не отмечался, однако оформил ассист в матче с «Ворсклой» в 17-м туре чемпионата Украины (1:0).

По теме:
Гонки за золото продолжаются. Александрия победила Полесье
ВИДЕО. Почти нулевой угол. Цара удивительным образом забил Полесью
ВАН ЛЕУВЕН: «Я думаю, вы не слепые, сами все видели. Это не развитие»
Эрнест Астахов Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов операция
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Бокс | 04 мая 2025, 09:11 1
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»

Легендарный боксер о бое Лопеса и Барбосы

Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Бокс | 04 мая 2025, 00:39 2
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой

Американец выделил Джервонту Дэвиса

Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 04.05.2025, 19:35
Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Хоккей | 03.05.2025, 21:54
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04.05.2025, 18:00
Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 18
Теннис
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 3
Футбол
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
04.05.2025, 09:35 6
Футбол
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
03.05.2025, 06:23 34
Хоккей
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
04.05.2025, 08:47 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем