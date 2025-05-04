Требуется операция. Игрок Левого Берега выбыл из состава с переломом

Защитник «Левого Берега» Эрнест Астахов оказался в клубном лазарете после матча с львовскими «Карпатами» в 27-м туре УПЛ (2:3).

Пресс-служба столичного клуба отметила, что уже 5 мая игрока будет ждать операция, которая должна помочь Эрнесту как можно быстрее восстановиться.

Прогнозируемо Астахов пропустит 2.5 месяцев, поэтому в этом сезоне защитник уже не сыграет.

В течение этого сезона футболист провел 16 матчей в УПЛ и один поединок на уровне Кубка Украины. Голами Эрнест не отмечался, однако оформил ассист в матче с «Ворсклой» в 17-м туре чемпионата Украины (1:0).