Бавария представила новый комплект формы на следующий сезон

После того, как «Бавария» вернула себе титул чемпиона Германии, в клубе решили сразу презентовать новый комплект формы на следующий сезон.

Как сообщается на официальном сайте клуба, дизайн объединяет современность с историей и объединяет прошлое с будущим.

Новый комплект формы посвящен «Альянцу Арене», на которую мюнхенский клуб переехал в 2005 году.

Уже 10 мая мюнхенская «Бавария» сыграет в новом комплекте против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Кстати, именно с этим соперником "Бавария" провела свой первый матч на новом стадионе и победила со счетом 3:0.

Ранее стало известно, что Бавария стала новым чемпионом Бундеслиги.