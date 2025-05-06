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Германия
06 мая 2025, 19:28 | Обновлено 06 мая 2025, 19:51
406
1

Бавария представила новый комплект формы на следующий сезон

Посвятили в клубе ее в честь 20-летия «Альянц Арены»

06 мая 2025, 19:28 | Обновлено 06 мая 2025, 19:51
406
1
Бавария представила новый комплект формы на следующий сезон
ФК Бавария

После того, как «Бавария» вернула себе титул чемпиона Германии, в клубе решили сразу презентовать новый комплект формы на следующий сезон.

Как сообщается на официальном сайте клуба, дизайн объединяет современность с историей и объединяет прошлое с будущим.

Новый комплект формы посвящен «Альянцу Арене», на которую мюнхенский клуб переехал в 2005 году.

Уже 10 мая мюнхенская «Бавария» сыграет в новом комплекте против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Кстати, именно с этим соперником "Бавария" провела свой первый матч на новом стадионе и победила со счетом 3:0.

Ранее стало известно, что Бавария стала новым чемпионом Бундеслиги.

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Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига игровая форма
Александр Сильченко Источник: ФК Бавария
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Первый Среди Равных
Повний відстій. Як і минулорічна. Баварська форма - насичено червона, а не оця біло-бліда фігня.
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