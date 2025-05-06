Бавария представила новый комплект формы на следующий сезон
Посвятили в клубе ее в честь 20-летия «Альянц Арены»
После того, как «Бавария» вернула себе титул чемпиона Германии, в клубе решили сразу презентовать новый комплект формы на следующий сезон.
Как сообщается на официальном сайте клуба, дизайн объединяет современность с историей и объединяет прошлое с будущим.
Новый комплект формы посвящен «Альянцу Арене», на которую мюнхенский клуб переехал в 2005 году.
Уже 10 мая мюнхенская «Бавария» сыграет в новом комплекте против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Кстати, именно с этим соперником "Бавария" провела свой первый матч на новом стадионе и победила со счетом 3:0.
Ранее стало известно, что Бавария стала новым чемпионом Бундеслиги.
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