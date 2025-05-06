Филиппо ИНДЗАГИ: «Он лишил меня дара речи, он как Месси»

Главный тренер «Пизы» Филиппо Индзаги поддержал родного брата Симоне, который является тренером «Интера», накануне ответного матча «Интер» – «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов.

Кроме того, бывший игрок сборной Италии отметил уникальность 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Ну, у моего брата гораздо более сложная задача, чем у меня. Но полуфинал Лиги чемпионов всегда вознаграждается. Кстати, я видел Ламина Ямаля, он лишил меня дара речи, он как Месси.

Я пропустил матч «Интера» в полуфинале с «Миланом» из-за тонзиллита, мне было очень жаль. Теперь Симоне придется думать о том, как переиграть соперника в другом полуфинале», – сказал Филиппо.