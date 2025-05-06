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  4. КАССАНО: «Если Интер выиграет ЛЧ, то у них и так будет провальный сезон»
Лига чемпионов
06 мая 2025, 17:53 | Обновлено 06 мая 2025, 17:57
686
0

КАССАНО: «Если Интер выиграет ЛЧ, то у них и так будет провальный сезон»

Бывший игрок сборной Италии высказался о матче между «Интером» и «Барселоной»

06 мая 2025, 17:53 | Обновлено 06 мая 2025, 17:57
686
0
КАССАНО: «Если Интер выиграет ЛЧ, то у них и так будет провальный сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Бывший игрок сборной Италии и миланского «Интера» Антонио Кассано прокомментировал предстоящий матч между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

Первая игра между клубами состоялась на «Эстадио Олимпико» и закончилась со счетом 3:3.

«У «Интера» есть преимущество, они играют со своими болельщиками, и когда они играют дома, они заставляют вас чувствовать их дыхание на своей шее. «Джузеппе Меацца» будет для каталонцев адом. Команда играет перед своими болельщиками, у них есть преимущество: они должны черпать энергию, энтузиазм и мужество.

Если «Интер» выиграет Лигу чемпионов, то у них и так будет провальный сезон. Потому что с самой сильной командой на сегодняшний день он упустил три чемпионства. Ди Маттео также выиграл Кубок чемпионов, даже Моуринью с автобусом перед воротами.

В первом матче «Интер» играл плохо, они забили после стандартов. Через 30 секунд Тюрам забил великолепный гол пяткой, а мог забить шесть или семь. «Барса» будет пытаться отыграться, «Интер» должен проявить мужество и индивидуальность, – ответил Кассано.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Антонио Кассано
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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