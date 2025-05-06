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Лига чемпионов
06 мая 2025, 16:57 | Обновлено 06 мая 2025, 17:24
712
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Легенда сборной Чили сделал свой прогноз на матч Интер – Барселона

Иван Саморано предсказывает, что трофей ЛЧ возьмет победитель этой пары

06 мая 2025, 16:57 | Обновлено 06 мая 2025, 17:24
712
0
Легенда сборной Чили сделал свой прогноз на матч Интер – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Саморано

Бывший нападающий «Интера», а также легенда сборной Чили, Иван Саморано проанализировал предстоящий матч между «Интером» и «Барселоной» на «Джузеппе Меацца» в рамках второго поединка полуфинала Лиги чемпионов. Экс-футболист дал свой прогноз на игру.

«Я представляю, что матч будет очень открытым, и иначе и быть не может. Просто посмотрите на две команды, на то, сколько игроков, способных решить исход матча всего одним розыгрышем, выйдут на поле. На самом деле, игра будет на грани. Но у «Интера» есть дополнительный ресурс: «Джузеппе Меацца».

Ребята, я могу это сказать, потому что я играл на этом стадионе в важных матчах. Этот стадион дает невероятную энергию, которая в сбалансированных матчах может многое изменить. Конечно, перед ними «Барселона», которая играет в отличную игру. Но «Джузеппе Меацца» есть «Джузеппе Меацца».

«Интер» и «Барселона» имеют разную философию, но в одном они похожи, они лучше играют с мячом у своих ног, чем без него. Здесь: команда Индзаги должна будет попытаться сохранить владение как можно дольше, пытаясь таким образом отобрать определенность у соперников. Нелегко, конечно, но это может быть ключом. Тот, кто, по моему мнению, больше контролирует игру и мяч, пойдет в финал. В любом случае, я не знаю, стоит ли мне ожидать игру со многими голами.

Ямаль? Если у него хороший день, то вы не сможете заблокировать его. Однако вы можете ограничить его, я думаю, Индзаги будет знать, как правильно реагировать. На ум приходят два аспекта: первый, не ждать, пока он получит мяч, чтобы вмешаться, потому что тогда вы как будто даете ему возможность сделать первый ход. Второй аспект, было бы важно работать над «первым», то есть ограничивать того, кто обычно приносит ему мяч. Говоря о Ламине Ямале, ты всегда совершаешь ошибку, глядя на его возраст. Это неважно, он зрелый игрок. В своей карьере он добьется многого, в этом нет никаких сомнений. Пока ему удается поддерживать этот уровень, не принимая ничего как должное.

Решат ли Лаутаро и Тюрам судьбу квалификации? Я считаю, что «Интеру» придется сделать разницу в середине поля. И у Индзаги есть нужные люди, чтобы сделать это: я думаю о личности Бареллы, качестве Чалханоглу, но я также имею в виду содержание, которое способен обеспечить Мхитарян. Им предстоит обойти прессинг «Барселоны» и качественно управлять мячом.

Кто выйдет в финал? Трудно делать прогнозы, но я уверен, что любой, кто сегодня выйдет в финал, выиграет Лигу чемпионов», – сказал Саморано.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Иван Саморано
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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