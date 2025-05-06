ЧЕФЕРИН – о формате ЛЧ: «Кто критиковал, тот понял, что был неправ»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мыслями о новом формате еврокубков, который был изменен с начала сезона-2024/25. Председатель позитивно откликнулся о формате и подчеркнул, что критики увидели свою неправоту.

«Мы более чем довольны. Новый формат оказался суперуспешным, все, кто любит футбол и разбирается в футболе, поняли, что этот сезон был фантастическим. Думаю, те, кто критиковал, теперь поняли, что были неправы. А вот если они захотят это признать, это уже другой вопрос», – сказал Чеферин.

Напомним, с 6 по 8 мая состоятся ответные матчи в полуфиналах еврокубков, и фанаты узнают имена финалистов трех европейских турниров.