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  4. ЧЕФЕРИН – о формате ЛЧ: «Кто критиковал, тот понял, что был неправ»
Лига чемпионов
06 мая 2025, 16:38 | Обновлено 06 мая 2025, 16:45
572
4

ЧЕФЕРИН – о формате ЛЧ: «Кто критиковал, тот понял, что был неправ»

Президент УЕФА доволен реформой в еврокубках

06 мая 2025, 16:38 | Обновлено 06 мая 2025, 16:45
572
4
ЧЕФЕРИН – о формате ЛЧ: «Кто критиковал, тот понял, что был неправ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мыслями о новом формате еврокубков, который был изменен с начала сезона-2024/25. Председатель позитивно откликнулся о формате и подчеркнул, что критики увидели свою неправоту.

«Мы более чем довольны. Новый формат оказался суперуспешным, все, кто любит футбол и разбирается в футболе, поняли, что этот сезон был фантастическим. Думаю, те, кто критиковал, теперь поняли, что были неправы. А вот если они захотят это признать, это уже другой вопрос», – сказал Чеферин.

Напомним, с 6 по 8 мая состоятся ответные матчи в полуфиналах еврокубков, и фанаты узнают имена финалистов трех европейских турниров.

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Александер Чеферин Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Андрей Витренко Источник: Sport Mediaset
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Комментарии 4
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Demid Romanchik
Ы хлопці 
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+1
Кирилл Бондаренко
С этим не поспоришь,новый формат дествительно очень продуктивный.Хотя по моему мнению,матчей на груповой стадии,можно сделать больше,10-12
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0
Людмила Павловська
Дурня повна, і багато матчів не цікаві. А самем важче для пенсіонера подивитись по телебаченню. 
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0
Xvalenok03
Еще сезон не закончился
Еще не оценили такой формат со всех сторон и всех возможностей, все плюсы и минусы. 
Чеферин доволен. Это главное. 
Ответить
-1
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