Молодежные турниры06 мая 2025, 17:30 | Обновлено 06 мая 2025, 19:30
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Украина U-16 – Финляндия U-16. Турнир развития УЕФА. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 6 мая в 17:30 матч 2-го тура турнира в Финляндии
06 мая 2025, 17:30 | Обновлено 06 мая 2025, 19:30
457
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6 мая юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) проведет второй матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.
Встреча между командами Украины U-16 и Финляндии начнется в 17:30.
В первой игре украинская команда уступила соперникам из Греции (1:3).
Сине-желтую команду возглавляет Александр Сытник, главный тренер юношеской сборной Украины U-16.
Украина U-16 – Финляндия U-16. Турнир развития УЕФА. Смотреть онлайн LIVE
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