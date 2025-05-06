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Молодежные турниры
06 мая 2025, 17:30 | Обновлено 06 мая 2025, 19:30
457
0

Украина U-16 – Финляндия U-16. Турнир развития УЕФА. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 мая в 17:30 матч 2-го тура турнира в Финляндии

06 мая 2025, 17:30 | Обновлено 06 мая 2025, 19:30
457
0
Украина U-16 – Финляндия U-16. Турнир развития УЕФА. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

6 мая юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) проведет второй матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.

Встреча между командами Украины U-16 и Финляндии начнется в 17:30.

В первой игре украинская команда уступила соперникам из Греции (1:3).

Сине-желтую команду возглавляет Александр Сытник, главный тренер юношеской сборной Украины U-16.

Украина U-16 – Финляндия U-16. Турнир развития УЕФА. Смотреть онлайн LIVE

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Александр Сытник турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-16 смотреть онлайн Украина - Финляндия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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