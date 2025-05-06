6 мая юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) проведет второй матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.

Встреча между командами Украины U-16 и Финляндии начнется в 17:30.

В первой игре украинская команда уступила соперникам из Греции (1:3).

Сине-желтую команду возглавляет Александр Сытник, главный тренер юношеской сборной Украины U-16.

Украина U-16 – Финляндия U-16. Турнир развития УЕФА. Смотреть онлайн LIVE