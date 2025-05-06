Евгений ИСАЕНКО: «Это было настоящее харьковское дерби»

В чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок между командами «Металлист 1925» и «Металлист». Встреча завершилась со счетом 2:2. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Металлиста» Евгений Исаенко.

– Евгений, со стороны зрителя матч выглядел просто великолепно. А какие впечатления у тебя, как у непосредственного участника игры?

– Да, конечно, это было настоящее харьковское дерби с соответствующей атмосферой. Можно только поблагодарить в первую очередь болельщиков за то, что создали все это и за то, что они заряжают футболистов даже в такие непростые времена. Огромная благодарность нашим фанатам – это они сделали эту игру!

– Слышал, что во время матча с трибун скандировали твою фамилию? Похоже, ты становишься любимцем болельщиков «Металлиста».

– И я очень рад этому! Опять же благодарен нашим болельщикам за такую ​​честь. Я выкладываюсь по полной на футбольном поле, чтобы радовать их и действительно стать любимцем.

– Насчет самой игры. После того, как счет стал 2:0, казалось, что вы вот-вот разовьете успех. Что, по твоему мнению, пошло не так?

– Да, игра складывалась хорошо до второго забитого мяча. И, мне кажется, нам совсем немного не хватило концентрации. Думаю, если бы мы еще минут 10 продержали счет 0:2, соперник, скорее всего, уже не смог бы отыграться. Мы же, в свою очередь, имели шансы еще больше нарастить преимущество на контратаках. Но «Металлист 1925», считаю, очень сильная команда, поэтому результат в итоге закономерен.

– По итогам двух матчей кажется, что вы нашли подход к этой команде. В обоих поединках «Металлисту 1925» было очень сложно вам противостоять…

– Конечно! Мы не выходим на поле, чтобы смотреть на статусность игроков или думать об их финансировании. Мы выходим делать свою работу – отдаемся полностью и играем ради наших болельщиков.

– Евгений, тебя недавно признали лучшим игроком «Металлиста» в апреле. Это твое первое подобное признание в клубе. Что чувствуешь по этому поводу?

– Безусловно, это очень приятно. Но, если честно, я бы с удовольствием обменял это звание еще на несколько побед для команды. Но ничего – работаем дальше. Победы еще впереди.