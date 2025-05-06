Габриэл ГОМЕС: «Мы расстроены, что не удержали победный счет»

В чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок «Металлист 1925» – «Металлист». Игра прошла в напряженной борьбе и закончилась со счетом 2:2. Защитник «Металлиста» Габриэл Гомес прокомментировал результат встречи.

– Габи, поединок с «Металлистом 1925» получился очень драматичным. Как считаешь, кто в нем был ближе к победе?

– Учитывая, что мы по ходу встречи выигрывали 2:0, понятно, что именно мы были более близки к общему успеху и имели шансы еще больше развить свое преимущество. Но были некоторые детали, за которыми мы не уследили – и именно они усложнили нам игру. В итоге мы расстроены тем, что не удержали победный счет.

– Тебе уже второй раз удалось забить в ворота этого соперника. Ожидал ли, что снова отличишься – еще и в подобном стиле?

– Конечно, нет. Всегда хочется забивать голы, но конкретного ожидания, что это снова произойдет именно так, не было. Однако желание победить сегодня было значительно сильнее желания отличиться.

– Ты впервые своими глазами увидел, какой может быть поддержка болельщиков в матче между харьковскими командами. Напомнила ли тебе эта атмосфера того, что ты видел в Бразилии?

– Да, конечно! Я вам больше скажу – поддержка фанатов ощущалась не только на стадионе, но и в личном общении с людьми после игры, а также в соцсетях перед матчем. Происходящее на трибунах очень нас заряжало и дополнительно мотивировало двигаться вперед. Ощущения от поддержки были фантастические – и всей команде это очень понравилось. Честно говорю: мы приятно удивлены. И с нетерпением ждем момента, когда сможем вернуться в Харьков и играть перед родной публикой!