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  4. Владлен ЮРЧЕНКО: «То, как играл Металлист – это не футбол. Не знаю»
Украина. Первая лига
05 мая 2025, 17:13 |
242
0

Владлен ЮРЧЕНКО: «То, как играл Металлист – это не футбол. Не знаю»

Хавбек Металлиста 1925 оценил харьковское дерби

05 мая 2025, 17:13 |
242
0
Владлен ЮРЧЕНКО: «То, как играл Металлист – это не футбол. Не знаю»
ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Хавбек Металлиста 1925 Владлен Юрченко раскритиковал Металлист после харьковского дерби в Первой лиге (2:2).

«Чувствуем, что было дерби. Но дерби было такое... От нас первый тайм не был провальным. Они забили с одного стандарта и все. Это наша ошибка, но они всю игру сзади стояли, 11 человек. Я не могу сказать, что мы не контролировали игру. Мы контролировали, но так вышло, что проигрывали 0:2. Однако отыграли два мяча и показали, что мы сильнее. Футбол был от одной команды. Это не футбол, когда соперник стоит у себя. Не знаю, мне кажется, для фанов не очень интересно».

«Но, конечно, 2:2 – это неудача для нас».

«Первая лига? Конечно, мы должны уверенно занимать 1-2 места и выходить с запасом. Если это не так, то ясно, что не все получается. Есть на это причины. Много изменений в составе, мы пока налаживаем игру, команда более целостной становится».

«Судейство – катастрофа. Все говорят, что нам помогают, но я ни одного матча не помню, где нам бы помогли», – сказал Юрченко.

Металлист 1925 в Первой лиге занимает 4-е место, которое дает право на переходные матчи за право выйти в УПЛ.

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Металлист 1925 Металлист Харьков Владлен Юрченко Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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