Новая история. Сын Роналду получил первый вызов в сборную Португалии

Криштиану Роналду-младший, сын легендарного португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, получил первый вызов в сборные Португалии.

14-летний парень сыграет на Международном турнире имени Влатко Марковича в составе сборной Португалии U-15. Соревнования состоятся в Хорватии с 13 по 18 мая.

Португалия на турнире проведет 4 матча и в 3 из них уже известны соперники: Япония (13 мая), Греция (14 мая) и Англия (16 мая). Последняя игра состоится 18 мая, но пока неизвестны, кто станет оппонентом «европейских бразильцев».

Напомним, Криштиану Роналду-младший, как и его отец, сейчас защищает цвета саудовского «Аль-Насра», но делает это на молодежном уровне.