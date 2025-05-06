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  4. Новая история. Сын Роналду получил первый вызов в сборную Португалии
Португалия
06 мая 2025, 14:17 |
786
1

Новая история. Сын Роналду получил первый вызов в сборную Португалии

Криштиану-младший сыграет на Международном турнире имени Влатко Марковича в составе команды U-15

06 мая 2025, 14:17 |
786
1
Новая история. Сын Роналду получил первый вызов в сборную Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду с сыном

Криштиану Роналду-младший, сын легендарного португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, получил первый вызов в сборные Португалии.

14-летний парень сыграет на Международном турнире имени Влатко Марковича в составе сборной Португалии U-15. Соревнования состоятся в Хорватии с 13 по 18 мая.

Португалия на турнире проведет 4 матча и в 3 из них уже известны соперники: Япония (13 мая), Греция (14 мая) и Англия (16 мая). Последняя игра состоится 18 мая, но пока неизвестны, кто станет оппонентом «европейских бразильцев».

Напомним, Криштиану Роналду-младший, как и его отец, сейчас защищает цвета саудовского «Аль-Насра», но делает это на молодежном уровне.

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Криштиану Роналду-младший Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: FPF
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