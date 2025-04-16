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16 апреля 2025, 23:38 |
153
0

ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду забил гол. Посмотрите, как отпраздновал

Криштиану Роналду-младший идёт по стопам отца

16 апреля 2025, 23:38 |
153
0
ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду забил гол. Посмотрите, как отпраздновал
Instagram. Криштиану Роналду-младший

Сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, снова заставил говорить о себе.

Криштиану-младший играет за юношескую команду «Аль-Наср U-14».

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Криштианиньо замкнул прострел с левого фланга, завершив атаку с позиции центрфорварда.

Сын Роналду отпраздновал в стиле своего отца – фирменное «Siu» в исполнении 14-летнего топ-таланта:

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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