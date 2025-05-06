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  4. Вингер Колоса уверен, что из его клуба можно попасть в сборную Украины
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 14:21 |
135
0

Вингер Колоса уверен, что из его клуба можно попасть в сборную Украины

Владислав Велетень прокомментировал возможный вызов в национальную команду

06 мая 2025, 14:21 |
135
0
Вингер Колоса уверен, что из его клуба можно попасть в сборную Украины
ФК Колос Ковалевка. Владислав Велетень

Вингер «Колоса» Владислав Велетень рассказал о своих приоритетах в карьере, а также поделился мнением о возможном вызове в сборную Украины:

«Очевидно, что для любого футболиста главным приоритетом является вызов в сборную. Это моя мечта. Да, я играл в олимпийской и молодежной сборной, поэтому можно сказать, что моя цель выполнена на 30%. Но главное – это национальная команда.

Я считаю, что из нашего клуба можно попасть в сборную. Для этого нужно, чтобы совпало много условий, но главное – ты должен показывать самый лучший футбол. С «Полесья» игроки ведь ездят. Почему с «Колоса» нельзя?» – считает Велетень.

В нынешнем сезоне 22-летний вингер провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. «Колос» набрал 29 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Владислав Велетень сборная Украины по футболу
Николай Титюк Источник: YouTube
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