«Даже мяча не коснулся!» Фаны – про игру Цыганкова в победном матче

В понедельник, 5 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу между командами «Жирона» и «Мальорка». «Жирона» одержала победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 10-й минуте забил нападающий «Жироны» Кристиан Стуани. Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны» и провел на поле весь матч.

Статистический портал WhoScored оценил действия Цыганкова в 7.2 балла. Лучшим игроком матча стал автор победного гола Кристиан Стуани с оценкой 7.4 бала.

«Жирона» прервала серию из одиннадцати матчей без побед. Команда Цыганкова находится на 15 месте турнирной таблицы с отрывом от зоны вылета в шесть очков.

ERIC: Неужели так тяжело было играть и другие матчи таким образом?

Dani: Да, какое изменение по сравнению с предыдущими матчами.

xiuGFC: Не может быть, чтобы мы доминировали в игре.

Xiuxiueig Gironí: Брутальная команда! Брутальные фанаты! Сегодня я снова почувствовал то, что чувствовал, когда мы вышли в первый дивизион. Гордость за Жирону в моих венах, сейчас и всегда, в хорошие и плохие времена. Нас было мало, но мы были сплоченнее, чем когда-либо. Я люблю тебя, ЖИРОНА.

alvaaritoo: Поздравляю, вы смогли прийти в себя. Вот для чего нужна Мальорка.

Aarón: Очень важная победа.

TBON: Сердечный приступ, сколько страданий. Сегодня был отличный матч, сегодня мы очень гордимся этой командой, но это еще не конец, мы должны продолжать.

LeicesterdeGirona: Эррера был MVP.Цыганков даже не коснулся мяча в первом тайме.

Ramon: Мы никогда не забудем всего, что Иван и Цыганков сделали для этого клуба, как бы плохо ни обстояли дела.