«Даже мяча не коснулся!» Фаны – про игру Цыганкова в победном матче
«Жирона» Виктора Цыганкова обыграла «Мальорку»
В понедельник, 5 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу между командами «Жирона» и «Мальорка». «Жирона» одержала победу со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 10-й минуте забил нападающий «Жироны» Кристиан Стуани. Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны» и провел на поле весь матч.
Статистический портал WhoScored оценил действия Цыганкова в 7.2 балла. Лучшим игроком матча стал автор победного гола Кристиан Стуани с оценкой 7.4 бала.
«Жирона» прервала серию из одиннадцати матчей без побед. Команда Цыганкова находится на 15 месте турнирной таблицы с отрывом от зоны вылета в шесть очков.
ERIC: Неужели так тяжело было играть и другие матчи таким образом?
Dani: Да, какое изменение по сравнению с предыдущими матчами.
xiuGFC: Не может быть, чтобы мы доминировали в игре.
Xiuxiueig Gironí: Брутальная команда! Брутальные фанаты! Сегодня я снова почувствовал то, что чувствовал, когда мы вышли в первый дивизион. Гордость за Жирону в моих венах, сейчас и всегда, в хорошие и плохие времена. Нас было мало, но мы были сплоченнее, чем когда-либо. Я люблю тебя, ЖИРОНА.
alvaaritoo: Поздравляю, вы смогли прийти в себя. Вот для чего нужна Мальорка.
Aarón: Очень важная победа.
TBON: Сердечный приступ, сколько страданий. Сегодня был отличный матч, сегодня мы очень гордимся этой командой, но это еще не конец, мы должны продолжать.
LeicesterdeGirona: Эррера был MVP.Цыганков даже не коснулся мяча в первом тайме.
Ramon: Мы никогда не забудем всего, что Иван и Цыганков сделали для этого клуба, как бы плохо ни обстояли дела.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) May 5, 2025
⚽️ Stuani
💪 QUINS 3 PUNTS!
🔴⚪️ #GironaMallorca pic.twitter.com/8hLkWdwDMM
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