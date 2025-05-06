Шанс для Интера? Барселона не побеждает в полуфиналах ЛЧ на выезде 14 лет

6 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сойдутся итальянский «Интер» и испанская «Барселона». В первом поединке команды не сумели определить сильнейшего (3:3).

Интересным фактом является то, что каталонский клуб не побеждает на выезде в полуфиналах Лиги чемпионов уже 14 лет. Команда проиграла четыре матча в гостях на этой стадии турнира.

Последний раз «Барселона» победила в выездном полуфинале Лиги чемпионов 3 мая 2011 года – одолели мадридский «Реал» со счетом 2:0. В том сезоне каталонский клуб дошел до финала и выиграл турнир.

После того успеха началась неприятная выездная серия испанского клуба:

2011/12: Челси – 0:1

2012/13: Бавария – 0:4

2014/15: Бавария – 2:3

2018/19: Ливерпуль – 0:4

Матч «Интер» – «Барселона» пройдет в Милане (Италия) на стадионе Джузеппе Меацца. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.