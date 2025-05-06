Шанс для Интера? Барселона не побеждает в полуфиналах ЛЧ на выезде 14 лет
Ответный матч итальянской и испанской команд состоится 6 мая в Италии
6 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сойдутся итальянский «Интер» и испанская «Барселона». В первом поединке команды не сумели определить сильнейшего (3:3).
Интересным фактом является то, что каталонский клуб не побеждает на выезде в полуфиналах Лиги чемпионов уже 14 лет. Команда проиграла четыре матча в гостях на этой стадии турнира.
Последний раз «Барселона» победила в выездном полуфинале Лиги чемпионов 3 мая 2011 года – одолели мадридский «Реал» со счетом 2:0. В том сезоне каталонский клуб дошел до финала и выиграл турнир.
После того успеха началась неприятная выездная серия испанского клуба:
- 2011/12: Челси – 0:1
- 2012/13: Бавария – 0:4
- 2014/15: Бавария – 2:3
- 2018/19: Ливерпуль – 0:4
Матч «Интер» – «Барселона» пройдет в Милане (Италия) на стадионе Джузеппе Меацца. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
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