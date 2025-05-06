Гол и автогол украинцев в матче Трабзонспора. Реакция болельщиков
В матче «Касымпаша» – «Трабзонспор» забивали только украинцы
В понедельник, 5 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Турции «Касымпаша» – «Трабзонспор». Игра закончилась со счетом 1:1.
В стартовом составе «Трабзонспора» вышли три украинских футболиста – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков. Двое из них стали авторами забитых мячей.
На 18-й минуте Арсений Батагов забил в свои ворота. Команду от поражения спас Даниил Сикан. Украинец сравнял счет в начале второго тайма. Сикан забил за «Трабзонспор» во второй игре подряд.
Болельщики хвалили Сикана за гол и были недовольны игрой Зубкова.
Nᴜʀᴜʟʟᴀʜ Kᴀʜʀɪᴍᴀɴ: Он ударил чисто и метко. Молодец, сынок.
TS196761: Молодец, мой лев, ты сделал рывок и забил гол смело среди всех этих оцепеневших людей. Вот таким и должен быть футболист Трабзонспора.
kaan: Клянусь, мы начали любить тебя очень сильно.
Wesley: Даниил Сикан опасен.
kara kedi: Зубков сегодня играет убого. Интересно, что он делал ночью?
N@zm!T: Батагов сегодня тоже облажался, то, что он сделал, это буквально пенальти.
magamela: Зачем тебе нападающий, если у тебя есть Сикан?
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