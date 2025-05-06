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Турция
06 мая 2025, 11:42 | Обновлено 06 мая 2025, 11:48
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Гол и автогол украинцев в матче Трабзонспора. Реакция болельщиков

В матче «Касымпаша» – «Трабзонспор» забивали только украинцы

06 мая 2025, 11:42 | Обновлено 06 мая 2025, 11:48
700
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Гол и автогол украинцев в матче Трабзонспора. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Трабзонспор

В понедельник, 5 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Турции «Касымпаша» – «Трабзонспор». Игра закончилась со счетом 1:1.

В стартовом составе «Трабзонспора» вышли три украинских футболиста – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков. Двое из них стали авторами забитых мячей.

На 18-й минуте Арсений Батагов забил в свои ворота. Команду от поражения спас Даниил Сикан. Украинец сравнял счет в начале второго тайма. Сикан забил за «Трабзонспор» во второй игре подряд.

Болельщики хвалили Сикана за гол и были недовольны игрой Зубкова.

Nᴜʀᴜʟʟᴀʜ Kᴀʜʀɪᴍᴀɴ: Он ударил чисто и метко. Молодец, сынок.

TS196761: Молодец, мой лев, ты сделал рывок и забил гол смело среди всех этих оцепеневших людей. Вот таким и должен быть футболист Трабзонспора.

kaan: Клянусь, мы начали любить тебя очень сильно.

Wesley: Даниил Сикан опасен.

kara kedi: Зубков сегодня играет убого. Интересно, что он делал ночью?

N@zm!T: Батагов сегодня тоже облажался, то, что он сделал, это буквально пенальти.

magamela: Зачем тебе нападающий, если у тебя есть Сикан?

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Трабзонспор Касымпаша чемпионат Турции по футболу Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Зубков автогол реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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