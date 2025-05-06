Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сложная ситуация». Тренер Жироны – о волевой победе над Мальоркой
Испания
06 мая 2025, 16:13 | Обновлено 06 мая 2025, 16:28
322
0

«Сложная ситуация». Тренер Жироны – о волевой победе над Мальоркой

Мичел прокомментировал прерванную серию из 11-ти матчей без триумфов

06 мая 2025, 16:13 | Обновлено 06 мая 2025, 16:28
322
0
«Сложная ситуация». Тренер Жироны – о волевой победе над Мальоркой
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Тренер «Жироны» Мичел высказался о победе над «Мальоркой» в 34-му туре Ла Лиге (1:0), которая прервала серию каталонцев из 11-ти матчей без триумфов.

«Это очень важная победа после стольких дней без побед. Мы должны продолжать в том же духе, это было нам необходимо.

Мы провели отличную игру и проявили высокий уровень индивидуального мастерства. Мы очень хорошо контролировали отличную команду. Они не создали ни одного момента, а у нас были явные шансы забить.

Надеюсь, эта победа придаст нам уверенности. У меня были плохие времена в клубе, и я хотел вернуться к тому ощущению совместного празднования. Это была сложная ситуация, но они делают нас только лучше.

Нам нужна душа, чтобы выжить в этой лиге, потому что соперники очень хороши. Моим подопечним нужно думать о товарищах и быть с ними на одной волне. И сегодня у нас это получилось», – сказал Мичел.

По теме:
Речь не о Довбике. Жирона хочет подписать еще одного украинца
«Даже мяча не коснулся!» Фаны – про игру Цыганкова в победном матче
ФОТО. Ямаль и Винни. Ворскла показала атмосферный снимок с матча УПЛ
Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
Хоккей | 06 мая 2025, 12:35 40
Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины

Позитива все равно больше, чем негатива

Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Футбол | 05 мая 2025, 19:42 2
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус

Футболист таки продолжит карьеру в «Металлисте 1925»

Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Футбол | 05.05.2025, 17:49
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 06.05.2025, 07:48
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Реал получил предложение по одному из самых дорогих игроков. Это клуб АПЛ
Футбол | 06.05.2025, 17:24
Реал получил предложение по одному из самых дорогих игроков. Это клуб АПЛ
Реал получил предложение по одному из самых дорогих игроков. Это клуб АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 3
Футбол
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
06.05.2025, 02:00 7
Футбол
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
05.05.2025, 18:19 69
Футбол
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
05.05.2025, 11:52 3
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем