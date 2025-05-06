«Сложная ситуация». Тренер Жироны – о волевой победе над Мальоркой

Тренер «Жироны» Мичел высказался о победе над «Мальоркой» в 34-му туре Ла Лиге (1:0), которая прервала серию каталонцев из 11-ти матчей без триумфов.

«Это очень важная победа после стольких дней без побед. Мы должны продолжать в том же духе, это было нам необходимо.

Мы провели отличную игру и проявили высокий уровень индивидуального мастерства. Мы очень хорошо контролировали отличную команду. Они не создали ни одного момента, а у нас были явные шансы забить.

Надеюсь, эта победа придаст нам уверенности. У меня были плохие времена в клубе, и я хотел вернуться к тому ощущению совместного празднования. Это была сложная ситуация, но они делают нас только лучше.

Нам нужна душа, чтобы выжить в этой лиге, потому что соперники очень хороши. Моим подопечним нужно думать о товарищах и быть с ними на одной волне. И сегодня у нас это получилось», – сказал Мичел.