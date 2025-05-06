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Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 11:29 |
377
1

В Эпицентре назвали своих игроков, которые могут усилить любой клуб УПЛ

Сергей Нагорняк оценил уровень своих подопечных после выхода в УПЛ

06 мая 2025, 11:29 |
377
1
В Эпицентре назвали своих игроков, которые могут усилить любой клуб УПЛ
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер ФК «Эпицентр» Сергей Нагорняк оценил уровень своих подопечных и назвал тех, кто сможет играть в любом клубе элитного дивизиона:

Вы говорили, что к вашим игрокам есть интерес. Назовите троих, кто может прямо сейчас усилить любой клуб УПЛ?

– Я вам могу назвать больше. Вратарь Билык, Кравчук, Мороз, Климец, Миронюк. Поверьте мне, Беженар мог бы усилить кого угодно, просто он возрастной футболист. Ему 33 года.

Я работаю с ним четыре года и постоянно говорю: «Почему он не попался мне лет десять назад?» Он спокойно может выступать до 37 или 38 лет. Вы просили троих назвать, но почти весь основной состав может играть в любом клубе УПЛ, – сказал Нагорняк.

«Эпицентр» лидирует в Чемпионской группе Первой лиге, в активе клуба – 44 балла. Ближайший преследователь отстает на девять очков. В следующем сезоне подопечные Нагорняка будут выступать в элитном дивизионе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк
Николай Титюк Источник: Вацко Live
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Комментарии 1
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Gargantua81
смотрел их матч с 1925, то очень сильное впечатление произвел Климец. Действительно странно, что такой игрок не заинтересовал клубы УПЛ.
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