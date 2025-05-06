В Эпицентре назвали своих игроков, которые могут усилить любой клуб УПЛ

Главный тренер ФК «Эпицентр» Сергей Нагорняк оценил уровень своих подопечных и назвал тех, кто сможет играть в любом клубе элитного дивизиона:

– Вы говорили, что к вашим игрокам есть интерес. Назовите троих, кто может прямо сейчас усилить любой клуб УПЛ?

– Я вам могу назвать больше. Вратарь Билык, Кравчук, Мороз, Климец, Миронюк. Поверьте мне, Беженар мог бы усилить кого угодно, просто он возрастной футболист. Ему 33 года.

Я работаю с ним четыре года и постоянно говорю: «Почему он не попался мне лет десять назад?» Он спокойно может выступать до 37 или 38 лет. Вы просили троих назвать, но почти весь основной состав может играть в любом клубе УПЛ, – сказал Нагорняк.

«Эпицентр» лидирует в Чемпионской группе Первой лиге, в активе клуба – 44 балла. Ближайший преследователь отстает на девять очков. В следующем сезоне подопечные Нагорняка будут выступать в элитном дивизионе.