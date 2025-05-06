ОЛЬМО: «Двойная опека Ямаля предоставит нам больше пространства»

Игрок каталонской «Барселоны» Дани Ольмо поделился эмоциями перед вторым матче против миланского «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов. Первое противостояние между клубами закончилось со счетом 3:3.

«В раздевалке атмосфера праздника. Молодые игроки снимают давление, а мы, ветераны, задаем направление для дальнейших действий. У нас отличная команда, и мы хотим побеждать. В матчах с прямыми конкурентами мы побеждали благодаря заслугам всей команды и упорной работе.

Двойная опека Ямаля предоставит нам больше свободного пространства. При этом Ламин уже продемонстрировал, что в состоянии уйти от двух или трех защитников.

Нас не беспокоит атмосфера на стадионе, скорее, она нас больше мотивирует. Мы играли и побеждали на стадионах «Реала», «Атлетико» и дортмундской «Боруссии», – сказал Ольмо.