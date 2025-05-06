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Лига чемпионов
06 мая 2025, 11:46 | Обновлено 06 мая 2025, 11:49
239
0

ОЛЬМО: «Двойная опека Ямаля предоставит нам больше пространства»

Полузащитник «Барселоны» – об ответной игре с «Интером»

06 мая 2025, 11:46 | Обновлено 06 мая 2025, 11:49
239
0
ОЛЬМО: «Двойная опека Ямаля предоставит нам больше пространства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Игрок каталонской «Барселоны» Дани Ольмо поделился эмоциями перед вторым матче против миланского «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов. Первое противостояние между клубами закончилось со счетом 3:3.

«В раздевалке атмосфера праздника. Молодые игроки снимают давление, а мы, ветераны, задаем направление для дальнейших действий. У нас отличная команда, и мы хотим побеждать. В матчах с прямыми конкурентами мы побеждали благодаря заслугам всей команды и упорной работе.

Двойная опека Ямаля предоставит нам больше свободного пространства. При этом Ламин уже продемонстрировал, что в состоянии уйти от двух или трех защитников.

Нас не беспокоит атмосфера на стадионе, скорее, она нас больше мотивирует. Мы играли и побеждали на стадионах «Реала», «Атлетико» и дортмундской «Боруссии», – сказал Ольмо.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Дани Ольмо
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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