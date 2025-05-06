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Лига чемпионов
06 мая 2025, 11:35 |
860
3

ВИДЕО. Звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы

Это произошло за день до игры против «Барселоны»

06 мая 2025, 11:35 |
860
3
ВИДЕО. Звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Барселона».

Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За день до поединка в сети появилось 8-минутное видео, на котором известная порноактриса Шарлотта Лавиш показывает следы побоев, которые ей якобы нанес звездный нападающий «Интера» Маркус Тюрам. В видео присутствует момент, когда француз запрещает ей его снимать и вырывает у нее из рук телефон. По словам Шарлотты, события на видео происходили в мае 2022 года.

ВИДЕО. Звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы

@charlottelavish Replying to @Allaboutachanel I tried to make it short and clear, this is the story of how Marcus Thuram attacked me. #survivor #sa #dusseldorf #dvsurvivor ♬ original sound - Charlotte Lavish
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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Маркус Тюрам lifestyle видео изнасилование
Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 3
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Saar
Мейнстрим якийсь. Як тільки футболіст з грошима і іменем, зразу знаходиться ТА, хто хоче урвать кусок бабла і починає вигадувати.
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+1
C.Пеклов
Анекдот та і годі.
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0
Микола Унгурян
а чого чекала 3 роки? 
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0
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