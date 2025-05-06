ВИДЕО. Звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы
Это произошло за день до игры против «Барселоны»
Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Барселона».
Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра завершилась со счетом 3:3.
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За день до поединка в сети появилось 8-минутное видео, на котором известная порноактриса Шарлотта Лавиш показывает следы побоев, которые ей якобы нанес звездный нападающий «Интера» Маркус Тюрам. В видео присутствует момент, когда француз запрещает ей его снимать и вырывает у нее из рук телефон. По словам Шарлотты, события на видео происходили в мае 2022 года.
ВИДЕО. Звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы
@charlottelavish Replying to @Allaboutachanel I tried to make it short and clear, this is the story of how Marcus Thuram attacked me. #survivor #sa #dusseldorf #dvsurvivor ♬ original sound - Charlotte Lavish
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