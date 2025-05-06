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  4. Как выглядит рейтинг АТР перед Мастерсом в Риме и возвращением Синнера?
ATP
06 мая 2025, 11:03 |
169
0

Как выглядит рейтинг АТР перед Мастерсом в Риме и возвращением Синнера?

Дрейпер дебютировал в топ-5, а самая радостная новость – в первой десятке больше нет россиян

06 мая 2025, 11:03 |
169
0
Как выглядит рейтинг АТР перед Мастерсом в Риме и возвращением Синнера?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер и Каспер Рууд

5 мая ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. С 23 апреля по 4 мая мужчины разыграли трофей на Мастерсе в Мадриде, столице Испании.

Чемпионом в Мадриде стал Каспер Рууд, который поднялся на восемь мест, вернулся в топ-10 и теперь идет на седьмой позиции.

Из-за Каспера произошли некоторые изменения в первой десятке. В частности и к радости, теперь в топ-10 нет ни одного россиянина: Даниил Медведев стал 11-м, а Андрей Рублев, не сумев защитить титул в столице Испании, опустился аж на 17-ю строчку.

Также отметим дебют Лоренцо Музетти в топ-10, который в Мадриде добрался до полуфинала. Итальянец идет девятым, Хольгер Руне опустился на 10-ю строчку.

Финалист Мадрида Джек Дрейпер дебютировал в первой пятерке, Новак Джокович стал шестым.

Не менее интересно теперь будет складываться ситуация и в топ-3. Янник Синнер официально вернулся после дисквалификации. Синнер в статусе первой ракетке мира опережает ближайших преследователей Александра Зверева и Карлоса Алькараса на 1645 и 1880 очков соотвественно.

Уже завтра, 7 мая, стартует Мастерс в Риме, где ни Синнеру, ни Алькарасу не нужно защищать очки. А вот Зверев – прошлогодний чемпион (1000 пунктов для защиты). С высокой вероятностью, Карлос станет второй ракеткой мира по окончанию соревнований в столице Италии.

Топ-10 рейтинга АТР

Первой ракеткой Украины остается друг коллаборанта Олега Приходько Виталий Сачко. Приходько – второй номер.

Первым из тех, кого не стыдно назвать украинцем, в рейтинге идет Александр Овчаренко. Он располагается на 355-й позиции. В топ-500 также еще четыре теннисиста: Вадим Урсу, Алексей Крутых, Юрий Джавакян и Вячеслав Белинский.

Украинцы в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый турнир 2025 лидером является Карлос Алькарас. В топ-5 также входят Джек Дрейпер, Александр Зверев, Янник Синнер и Каспер Рууд.

Новак Джокович располагается аж на восьмом месте. Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис идет 30-м. А рейтинг Гаэля – 43-й.

Гонка на АТР Finals 2025

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Джек Дрейпер Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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