Как выглядит рейтинг АТР перед Мастерсом в Риме и возвращением Синнера?

5 мая ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. С 23 апреля по 4 мая мужчины разыграли трофей на Мастерсе в Мадриде, столице Испании.

Чемпионом в Мадриде стал Каспер Рууд, который поднялся на восемь мест, вернулся в топ-10 и теперь идет на седьмой позиции.

Из-за Каспера произошли некоторые изменения в первой десятке. В частности и к радости, теперь в топ-10 нет ни одного россиянина: Даниил Медведев стал 11-м, а Андрей Рублев, не сумев защитить титул в столице Испании, опустился аж на 17-ю строчку.

Также отметим дебют Лоренцо Музетти в топ-10, который в Мадриде добрался до полуфинала. Итальянец идет девятым, Хольгер Руне опустился на 10-ю строчку.

Финалист Мадрида Джек Дрейпер дебютировал в первой пятерке, Новак Джокович стал шестым.

Не менее интересно теперь будет складываться ситуация и в топ-3. Янник Синнер официально вернулся после дисквалификации. Синнер в статусе первой ракетке мира опережает ближайших преследователей Александра Зверева и Карлоса Алькараса на 1645 и 1880 очков соотвественно.

Уже завтра, 7 мая, стартует Мастерс в Риме, где ни Синнеру, ни Алькарасу не нужно защищать очки. А вот Зверев – прошлогодний чемпион (1000 пунктов для защиты). С высокой вероятностью, Карлос станет второй ракеткой мира по окончанию соревнований в столице Италии.

Топ-10 рейтинга АТР

Первой ракеткой Украины остается друг коллаборанта Олега Приходько Виталий Сачко. Приходько – второй номер.

Первым из тех, кого не стыдно назвать украинцем, в рейтинге идет Александр Овчаренко. Он располагается на 355-й позиции. В топ-500 также еще четыре теннисиста: Вадим Урсу, Алексей Крутых, Юрий Джавакян и Вячеслав Белинский.

Украинцы в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый турнир 2025 лидером является Карлос Алькарас. В топ-5 также входят Джек Дрейпер, Александр Зверев, Янник Синнер и Каспер Рууд.

Новак Джокович располагается аж на восьмом месте. Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис идет 30-м. А рейтинг Гаэля – 43-й.

Гонка на АТР Finals 2025