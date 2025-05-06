Несколько английских команд заинтересованы в трансфере форварда Динамо

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат может покинуть Премьер-лигу после завершения текущего сезона.

Английский журналист Фрейзер Флетчер сообщил, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы команды из чемпионата Англии:

«Поймите, несколько команд Английской Премьер-лиги следят за украинским нападающим Владиславом Ванатом. 23-летний форвард забил 21 гол за киевское «Динамо» в этом сезоне», – написал Флетчер в социальных сетях.

В кампании 2024/25 Ванат провел 41 матч во всех турнирах (21 гол, 8 результативных передач) и лидирует в гонке бомбардиров в элитном дивизионе. Его контракт с клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость украинского форварда составляет 11 млн евро.