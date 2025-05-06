Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Несколько английских команд заинтересованы в трансфере форварда Динамо
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 10:59 |
1702
5

Несколько английских команд заинтересованы в трансфере форварда Динамо

Владислав Ванат может покинуть киевский клуб после завершения сезона

06 мая 2025, 10:59 |
1702
5
Несколько английских команд заинтересованы в трансфере форварда Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат может покинуть Премьер-лигу после завершения текущего сезона.

Английский журналист Фрейзер Флетчер сообщил, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы команды из чемпионата Англии:

«Поймите, несколько команд Английской Премьер-лиги следят за украинским нападающим Владиславом Ванатом. 23-летний форвард забил 21 гол за киевское «Динамо» в этом сезоне», – написал Флетчер в социальных сетях.

В кампании 2024/25 Ванат провел 41 матч во всех турнирах (21 гол, 8 результативных передач) и лидирует в гонке бомбардиров в элитном дивизионе. Его контракт с клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость украинского форварда составляет 11 млн евро.

По теме:
«Мы еще встретимся». Салах обратился к Тренту после трансфера в Реал
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Экс-игрок Динамо: «У меня слезы на глазах. Он меня просто выгнал»
Динамо Киев Владислав Ванат трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Футбол | 06 мая 2025, 08:49 3
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»

Легендарный тренер выбрал Пеле

В ФИФА надеются, что в Лиге чемпионов победят ПСЖ или Интер. Есть причина
Футбол | 06 мая 2025, 09:33 6
В ФИФА надеются, что в Лиге чемпионов победят ПСЖ или Интер. Есть причина
В ФИФА надеются, что в Лиге чемпионов победят ПСЖ или Интер. Есть причина

Джанни Инфантино открыто заявил, что болеет за миланский клуб

ФОТО. Судаков снова подколол Металлист 1925. Ему тепло ответили
Футбол | 06.05.2025, 10:59
ФОТО. Судаков снова подколол Металлист 1925. Ему тепло ответили
ФОТО. Судаков снова подколол Металлист 1925. Ему тепло ответили
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Футбол | 05.05.2025, 18:19
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Реал завершил подписание мировой суперзвезды. Фабрицио Романо подтвердил
Футбол | 05.05.2025, 12:15
Реал завершил подписание мировой суперзвезды. Фабрицио Романо подтвердил
Реал завершил подписание мировой суперзвезды. Фабрицио Романо подтвердил
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сказки ДАмбаса
За 11 лямов пускай купляют судакова
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Ну это отлично… достоин большего 
Ответить
0
Gargantua81
да, Ванат готов. Надо отпускать.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
05.05.2025, 00:02 3
Футбол
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
04.05.2025, 12:31 4
Хоккей
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
04.05.2025, 09:35 6
Футбол
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
05.05.2025, 19:24 4
Футбол
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
04.05.2025, 08:47 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем