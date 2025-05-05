Конкурентов нет? Ванат увеличил отрыв в гонке бомбардиров Премьер-лиги

3 мая состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись «Ингулец» и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 4:0.

В составе победителей одним забитым мячом отметился 23-летний форвард Владислав Ванат, который еще больше увеличил отрыв в гонке бомбардиров. Теперь на счету футболиста 17 забитых голов в 25 сыгранных матчах.

Ближайшие конкуренты не забивали в последних поединках своих клубов. Алексей Гуцуляк (Полесье), Георгий Судаков (Шахтер) и Егор Твердохлеб (Кривбасс) имеют на своем счету по 11 результативных ударов.

До завершения чемпионата «Динамо» осталось сыграть три матча – против Полесья, Черноморца и Колоса.