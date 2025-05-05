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  4. Конкурентов нет? Ванат увеличил отрыв в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 11:37 |
308
1

Конкурентов нет? Ванат увеличил отрыв в гонке бомбардиров Премьер-лиги

Форвард киевского «Динамо» забил 17 голов в нынешнем сезоне

05 мая 2025, 11:37 |
308
1
Конкурентов нет? Ванат увеличил отрыв в гонке бомбардиров Премьер-лиги
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

3 мая состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись «Ингулец» и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 4:0.

В составе победителей одним забитым мячом отметился 23-летний форвард Владислав Ванат, который еще больше увеличил отрыв в гонке бомбардиров. Теперь на счету футболиста 17 забитых голов в 25 сыгранных матчах.

Ближайшие конкуренты не забивали в последних поединках своих клубов. Алексей Гуцуляк (Полесье), Георгий Судаков (Шахтер) и Егор Твердохлеб (Кривбасс) имеют на своем счету по 11 результативных ударов.

До завершения чемпионата «Динамо» осталось сыграть три матча – против Полесья, Черноморца и Колоса.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Динамо Киев Ингулец - Динамо Владислав Ванат Георгий Судаков Егор Твердохлеб Алексей Гуцуляк бомбардиры
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Артем в Італії більше забив, а тут в УПЛ один  Ванат штампує голи, всі інші ху ї валяють.
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