Экс-игрок Динамо: «У меня слезы на глазах. Он меня просто выгнал»

Бывший хавбек киевского Динамо Кирилл Петров рассказал, почему ему не удалось закрепиться в первой команде «бело-синих», когда ее возглавлял российский тренер Валерий Газзаев.

- А с Газзаевым у тебя не сложились отношения?

– Не знаю, возможно. Считаю, что в таком молодом возрасте футболист должен чувствовать поддержку от тренера, а он мне все время говорил, что я хреновый.

А одна история вообще на голову не налезает. Я поехал играть за молодежную сборную, причем младше других. Во время матча получил сотрясение головного мозга. В больнице сказали, что именно при такой травме требуется месяц постельного режима. И в Динамо врач Владимир Малюта сообщил, что требуется месяц покоя.

Через три недели я приехал на базу. А у Газзаева в голове советские правила, мол, каждый день утром взвешивание. У меня было два лишних килограмма, и он мне сказал: «Уходи отсюда». На меня вся команда смотрит, а у меня слеза на глазах. Я так ждал этого момента, а он просто выгнал, сказал, мол, иду в дубль, и там тренируйся.

Проходит неделя, и Газзаев меня возвращает. Выбросил-вернул. Но на собрании принципиально не упускал на поле. 16-летнему Владу Калитвинцеву доверял, а мне и пять минут не давал. Тогда я и позвонил агенту и попросил [найти новую команду], потому что хочу играть. Потому и пошел в Кривбасс. Кому-то в этой жизни везет, а кто должен довольствоваться тем, что есть.

— Но ты успел потренироваться с Андреем Шевченко, когда легенда вернулась в Динамо в 2009 году?

– Да. И это было незабываемо. У нас были упражнения, все разошлись по парам. Андрей говорит: «Давай, иди сюда». Надо было держаться за руки, так у меня сразу ладони вспотели. Хотя я вспомнил ему историю, когда мне было девять лет, я подавал мячи на матчах Динамо и попросил у него автограф, а он сказал: «Позже дам». Мы посмеялись и на этом всё.

Кстати, у Газзаева я весь год в сезоне-2009/10 просидел на скамейке запасных. И перед последним туром он пообещал, что выпустит всех молодых. Так и вышло, но в запасе остался только я. Мне он дал всего вторые 45 минут. А на летнем собрании в Австрии сообщил, что я не могу конкурировать с Вукоевичем, мол, «опять езжай в дубль».

В команде все были в шоке. Я того Вукоевича возил вдоль и поперек, а он специально избивал молодым по ногам.

Тогда Динамо-2 возглавлял Сергей Ребров и был шокирован, говорил: «Что он с тобой делает?». А что я мог ответить? Может, я и был слабоват, но такого отношения главного тренера к своему подопечному нигде больше не встречал.

– Однако свой единственный матч за основу Динамо ты провел за Газзаева.

– Так сошлись звезды.