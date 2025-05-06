Экс-игрок Динамо: «У меня слезы на глазах. Он меня просто выгнал»
Кирилл Петров рассказал о рабочих отношениях с Валерием Газзаевым
Бывший хавбек киевского Динамо Кирилл Петров рассказал, почему ему не удалось закрепиться в первой команде «бело-синих», когда ее возглавлял российский тренер Валерий Газзаев.
- А с Газзаевым у тебя не сложились отношения?
– Не знаю, возможно. Считаю, что в таком молодом возрасте футболист должен чувствовать поддержку от тренера, а он мне все время говорил, что я хреновый.
А одна история вообще на голову не налезает. Я поехал играть за молодежную сборную, причем младше других. Во время матча получил сотрясение головного мозга. В больнице сказали, что именно при такой травме требуется месяц постельного режима. И в Динамо врач Владимир Малюта сообщил, что требуется месяц покоя.
Через три недели я приехал на базу. А у Газзаева в голове советские правила, мол, каждый день утром взвешивание. У меня было два лишних килограмма, и он мне сказал: «Уходи отсюда». На меня вся команда смотрит, а у меня слеза на глазах. Я так ждал этого момента, а он просто выгнал, сказал, мол, иду в дубль, и там тренируйся.
Проходит неделя, и Газзаев меня возвращает. Выбросил-вернул. Но на собрании принципиально не упускал на поле. 16-летнему Владу Калитвинцеву доверял, а мне и пять минут не давал. Тогда я и позвонил агенту и попросил [найти новую команду], потому что хочу играть. Потому и пошел в Кривбасс. Кому-то в этой жизни везет, а кто должен довольствоваться тем, что есть.
— Но ты успел потренироваться с Андреем Шевченко, когда легенда вернулась в Динамо в 2009 году?
– Да. И это было незабываемо. У нас были упражнения, все разошлись по парам. Андрей говорит: «Давай, иди сюда». Надо было держаться за руки, так у меня сразу ладони вспотели. Хотя я вспомнил ему историю, когда мне было девять лет, я подавал мячи на матчах Динамо и попросил у него автограф, а он сказал: «Позже дам». Мы посмеялись и на этом всё.
Кстати, у Газзаева я весь год в сезоне-2009/10 просидел на скамейке запасных. И перед последним туром он пообещал, что выпустит всех молодых. Так и вышло, но в запасе остался только я. Мне он дал всего вторые 45 минут. А на летнем собрании в Австрии сообщил, что я не могу конкурировать с Вукоевичем, мол, «опять езжай в дубль».
В команде все были в шоке. Я того Вукоевича возил вдоль и поперек, а он специально избивал молодым по ногам.
Тогда Динамо-2 возглавлял Сергей Ребров и был шокирован, говорил: «Что он с тобой делает?». А что я мог ответить? Может, я и был слабоват, но такого отношения главного тренера к своему подопечному нигде больше не встречал.
– Однако свой единственный матч за основу Динамо ты провел за Газзаева.
– Так сошлись звезды.
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Недо-тренери, завжди тримаються за кістяк команди, так як тренера оціюють по досягненям команди.
Це тобі не барса чи реал, де тренери розвивають свою академію, молодих гравців, ...
Це поганий менеджмент, коли недо-тренер вибирає вектор розвитку цілого клубу.
Саме цим завжди вирізнялось ДК, не дарма остані 10-20 років тільки чути про тренерів "фізруків".
Один Мірча Луческу був адекватний, і все.
Хоча по ідеї, саме ТОП менеджмент клубу повинен ставити завдання тернеру по розвитку вланої академії, молоді, інвестицій які вклав клуб...
10% заграти молодий потенціал, 20% академії, 30% дубль, ... і так далі.
А не пускати на самотік та на думку недо-тренерів, які завалюють всю структуру клубу.
Я б швидко там навів порядок .... шовкові були б тренери, які б думали про розвиток всьго клубу, а не за 1-2 ключових гравців щоб "виконати" завдання, завалюючи всесь клуб.