Экс-игрок Динамо: «Суркис попросил не задавать глупых вопросов»

Бывший игрок киевского «Динамо» Кирилл Петров рассказал о своем разговоре с президентом клуба Игорем Суркисом, а также попытке закрепиться в столичном клубе:

«Мне нужно было за «Кривбасс» сыграть против «Динамо» (с 2010 по 2012 год Петров играл в аренде за клуб из Кривого Рога – прим). Позвонил Суркису и попросил разрешения выйти на матч. Он сказал: «Не задавай глупых вопросов, тебя Палыч (Семин – прим) хочет забрать зимой назад». Он меня обнадежил.

Прошло четыре тура – ​​и «Динамо» возглавил Блохин. Пошли разговоры, что Олег Владимирович хочет увидеть всех арендованных игроков, но я в этот список опять-таки не попал, хоть и отыграл большинство матчей в Кривом Роге. Могу сказать, что мне не давали шанс проявить себя. И потом я поехал в «Говерлу».

– Тебе что-то сказали?

– Нет. Опять же меня просто не включили в состав на сборы. Мне было очень обидно. Брали игроков из других команд, других лиг, а я просто был не нужен, – признался Кирилл.

34-летний полузащитник на данный момент находится в статусе свободного агента – Петров продолжает восстанавливаться после полученной травмы. По этой причине игрок не продлил контракт с польской «Короной», в составе которой выступал с 2022 по 2024 годы.