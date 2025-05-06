ФОТО. Судаков снова подколол Металлист 1925. Ему тепло ответили

Харьковский «Металлист» и «Металлист 1925» снова сыграли между собой в матче Первой лиги Украины в 19 туре «чемпионской» группы (2:2).

После игры лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, который является воспитанником академии харьковского «Металлиста», снова написал свое мнение по поводу игры, подколов «Металлист 1925».

«Рад видеть, что «Металлистов» хватает на всех... Но сердце по-прежнему за настоящий», – заявил Судаков. Георгию сразу ответила пресс-служба харьковчан: «Ощущали твою поддержку», – говорится в сообщении.

Металлист 1925 занимает четвертое место «чемпионской» группы Первой лиги, имея в своем активе 32 турнирных пункта. Металлист находится на 7 строчке с 27 баллами.