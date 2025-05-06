Гол Сикана стал 17-м результативным действием украинцев за Трабзонспор
Украинский нападающий принес своему клубу ничью
В матче 34-го тура турецкой Суперлиги Трабзонспор на выезде сыграл вничью с Касимпашей со счетом 1:1.
Спас гостей от поражения гол Даниила Сикана.
Украинские игроки Трабзонспора совершили уже 17 результативных действий за клуб во всех турнирах в сезоне 2024/25.
Лидером среди украинцев Трабзонспора является Александр Зубков, на счету которого 7 голов и 2 результативные передачи.
Даниил Сикан забил свои первые 3 гола за клуб в последних двух матчах. Также в активе нападающего 2 результативные передачи.
Арсений Батагов забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 7+2: Александр Зубков
- 3+2: Даниил Сикан
- 2+1: Арсений Батагов
Также интересным фактом является то, что каждый из украинцев в Трабзонспоре имеет в своем пассиве по 2 желтые карточки.
- 2 - Александр Зубков
- 2 - Даниил Сикан
- 2 - Арсений Батагов
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