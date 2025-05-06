Гол Сикана стал 17-м результативным действием украинцев за Трабзонспор

В матче 34-го тура турецкой Суперлиги Трабзонспор на выезде сыграл вничью с Касимпашей со счетом 1:1.

Спас гостей от поражения гол Даниила Сикана.

Украинские игроки Трабзонспора совершили уже 17 результативных действий за клуб во всех турнирах в сезоне 2024/25.

Лидером среди украинцев Трабзонспора является Александр Зубков, на счету которого 7 голов и 2 результативные передачи.

Даниил Сикан забил свои первые 3 гола за клуб в последних двух матчах. Также в активе нападающего 2 результативные передачи.

Арсений Батагов забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

7+2: Александр Зубков

3+2: Даниил Сикан

2+1: Арсений Батагов

Также интересным фактом является то, что каждый из украинцев в Трабзонспоре имеет в своем пассиве по 2 желтые карточки.