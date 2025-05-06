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Турция
06 мая 2025, 05:10 | Обновлено 06 мая 2025, 07:00
165
0

Гол Сикана стал 17-м результативным действием украинцев за Трабзонспор

Украинский нападающий принес своему клубу ничью

06 мая 2025, 05:10 | Обновлено 06 мая 2025, 07:00
165
0
Гол Сикана стал 17-м результативным действием украинцев за Трабзонспор
Transfermrkt. Даниил Сикан

В матче 34-го тура турецкой Суперлиги Трабзонспор на выезде сыграл вничью с Касимпашей со счетом 1:1.

Спас гостей от поражения гол Даниила Сикана.

Украинские игроки Трабзонспора совершили уже 17 результативных действий за клуб во всех турнирах в сезоне 2024/25.

Лидером среди украинцев Трабзонспора является Александр Зубков, на счету которого 7 голов и 2 результативные передачи.

Даниил Сикан забил свои первые 3 гола за клуб в последних двух матчах. Также в активе нападающего 2 результативные передачи.

Арсений Батагов забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

  • 7+2: Александр Зубков
  • 3+2: Даниил Сикан
  • 2+1: Арсений Батагов

Также интересным фактом является то, что каждый из украинцев в Трабзонспоре имеет в своем пассиве по 2 желтые карточки.

  • 2 - Александр Зубков
  • 2 - Даниил Сикан
  • 2 - Арсений Батагов
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чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан Трабзонспор Касымпаша статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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