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Лига чемпионов
06 мая 2025, 03:21 | Обновлено 06 мая 2025, 04:21
147
0

Ханс ФЛИК: «Открывать всех карт относительно состава не буду»

«Барселона» на выезде сыграет против миланского «Интера» на выезде

06 мая 2025, 03:21 | Обновлено 06 мая 2025, 04:21
147
0
Ханс ФЛИК: «Открывать всех карт относительно состава не буду»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал готовность команды к полуфинальному матчу Лиги чемпионов, где команде будет противостоять «Интер».

«Для нас главное быть одним целым и не допускать тех ошибок, которые мы делали в первом матче. Пожалуй, это самое главное, ведь наши действия в защите были не очень уверенными.

Сейчас не буду открывать всех карт относительно состава. У нас возникли проблемы с Кунде и Бальде. Кто займет их места? Увидите перед матчем.

Мы не смотрим на каждого футболиста отдельно. Это команда, и играет вся команда.

Игроков и болельщиков ожидает полуфинал. Это матч, от которого нужно получать удовольствие. Думаю, что это особый момент для всех игроков, а, в том числе и для молодых.

Среди приятных новостей – это возвращение Роберта Левандовски», – прокомментировал Флик.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Барселона - Интер Ханс-Дитер Флик пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Барселона
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