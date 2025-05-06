Ханс ФЛИК: «Открывать всех карт относительно состава не буду»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал готовность команды к полуфинальному матчу Лиги чемпионов, где команде будет противостоять «Интер».

«Для нас главное быть одним целым и не допускать тех ошибок, которые мы делали в первом матче. Пожалуй, это самое главное, ведь наши действия в защите были не очень уверенными.

Сейчас не буду открывать всех карт относительно состава. У нас возникли проблемы с Кунде и Бальде. Кто займет их места? Увидите перед матчем.

Мы не смотрим на каждого футболиста отдельно. Это команда, и играет вся команда.

Игроков и болельщиков ожидает полуфинал. Это матч, от которого нужно получать удовольствие. Думаю, что это особый момент для всех игроков, а, в том числе и для молодых.

Среди приятных новостей – это возвращение Роберта Левандовски», – прокомментировал Флик.