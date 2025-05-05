Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера
Роберт Левандовски попал в заявку, но в старте не выйдет
6 мая на арене «Джузеппе Меацца» состоится второй поединок между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась голевой ничьей (3:3).
Звездный голеадор каталонцев Роберт Левандовски восстановился от травмы, из-за которой пропустил последние четыре матча, и попал в заявку на этот поединок.
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Однако главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик сообщил, что на поляка в стартовом составе на поединок с «Интером» ждать не стоит.
«Я думаю, что для Роберта Левандовски было бы лучше начать следующий матч на скамейке запасных после травмы. Он готов играть. Посмотрим, сможет ли он выйти в стартовом составе против «Реала», – сказал Флик.
В сезоне 2024/25 Роберт Левандовски провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 40 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
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