Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера

6 мая на арене «Джузеппе Меацца» состоится второй поединок между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась голевой ничьей (3:3).

Звездный голеадор каталонцев Роберт Левандовски восстановился от травмы, из-за которой пропустил последние четыре матча, и попал в заявку на этот поединок.

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Однако главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик сообщил, что на поляка в стартовом составе на поединок с «Интером» ждать не стоит.

«Я думаю, что для Роберта Левандовски было бы лучше начать следующий матч на скамейке запасных после травмы. Он готов играть. Посмотрим, сможет ли он выйти в стартовом составе против «Реала», – сказал Флик.

В сезоне 2024/25 Роберт Левандовски провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 40 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.