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Италия
06 мая 2025, 02:00 | Обновлено 06 мая 2025, 02:04
271
0

Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»

Габриэле Конфлитти не смог однозначно оценить игру украинца

06 мая 2025, 02:00 | Обновлено 06 мая 2025, 02:04
271
0
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Goal.com Габриэле Конфлитти поделился мнением относительно игры украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Довбик, пожалуй - это тот тип игрока, которому нужна помощь команды. Летом нам надо будет понять, что с ним делать. Возможно, украинец - самый странный случай, когда статистика не соответствует его выступлениям», - цитирует Конфлитти RomaNews.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 44 матча, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбык сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров Серии А.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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