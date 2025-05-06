Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»

Журналист Goal.com Габриэле Конфлитти поделился мнением относительно игры украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Довбик, пожалуй - это тот тип игрока, которому нужна помощь команды. Летом нам надо будет понять, что с ним делать. Возможно, украинец - самый странный случай, когда статистика не соответствует его выступлениям», - цитирует Конфлитти RomaNews.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 44 матча, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбык сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров Серии А.