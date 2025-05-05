Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров

4 мая состоялся матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись «Рома» и «Фиорентина». Подопечные Клаудио Раньери одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии забил украинский форвард Артем Довбик. На счету футболиста – 12 забитых мячей в нынешнем сезоне. По этому показателю он сравнялся с Ромелу Лукаку (Наполи) и Лаутаро Мартинесом (Интер).

Больше Довбика в чемпионате Италии забили четыре футболиста:

Матео Ретеги (Аталанта) – 24 Мойзе Кин (Ювентус) – 17 Адемола Лукман (Аталанта) и Маркус Тюрам (Интер) – по 14

В текущем сезоне Довбик провел 31 матч в национальном первенстве. Кроме 12 голов, на свой счет украинец записал две результативные передачи.

«Рома» набрала 63 балла и продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. На данный момент клуб занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Раньери сыграют против «Аталанты» на выезде (12 мая).