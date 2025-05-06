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Португалия
06 мая 2025, 04:10 | Обновлено 06 мая 2025, 06:58
109
0

Смогут ли спастись? Боавишта победила АФС

В чемпионате Португалии проходят заключительные туры

06 мая 2025, 04:10 | Обновлено 06 мая 2025, 06:58
109
0
Смогут ли спастись? Боавишта победила АФС
Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая были сыграны два матча 32-го тура чемпионата Португалии.

«Риу Аве» принимали на своем поле «Амадору». В первом тайме хозяева были очень активными, но забить им не удалось.

Во втором тайме все же смогли дожать соперника. Сначала Клейтон отличился с пенальти, а затем Нету удвоил счет.

Также встречались аутсайдеры чемпионата – «АФС» и «Боавишта». Гости хоть и пропустили первыми, но смогли собраться и выиграть игру - 1:2.

Лига Португалии. 32-й тур.

Риу Аве – Амадора – 2:0

Голы: Клейтон, 79, Нету, 90+7

АФС – Боавишта – 1:2

Голы: Нене, 62, Перес, 67, Диаби, 89

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 32 24 6 2 85 - 26 78
2 Бенфика 32 25 3 4 82 - 26 78
3 Порту 32 20 5 7 60 - 29 65
4 Брага 32 19 8 5 53 - 27 65
5 Витория Гимараеш 32 14 12 6 46 - 33 54
6 Санта Клара 32 15 6 11 32 - 30 51
7 Фамаликау 32 11 11 10 41 - 36 44
8 Каза Пия 32 11 9 12 36 - 41 42
9 Эшторил 32 11 9 12 42 - 51 42
10 Риу Аве 32 9 9 14 35 - 51 36
11 Морейренсе 32 9 9 14 37 - 48 36
12 Арока 32 8 10 14 30 - 47 34
13 Насьонал 32 9 6 17 29 - 44 33
14 Жил Висенте 32 8 8 16 32 - 45 32
15 Эштрела Амадора 32 7 8 17 24 - 45 29
16 Боавишта 32 6 6 20 22 - 53 24
17 АВС 32 4 12 16 24 - 57 24
18 Фаренсе 32 5 9 18 22 - 43 24
Полная таблица

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чемпионат Португалии по футболу Риу Аве Эштрела Амадора Боавишта видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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