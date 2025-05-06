Смогут ли спастись? Боавишта победила АФС
В чемпионате Португалии проходят заключительные туры
5 мая были сыграны два матча 32-го тура чемпионата Португалии.
«Риу Аве» принимали на своем поле «Амадору». В первом тайме хозяева были очень активными, но забить им не удалось.
Во втором тайме все же смогли дожать соперника. Сначала Клейтон отличился с пенальти, а затем Нету удвоил счет.
Также встречались аутсайдеры чемпионата – «АФС» и «Боавишта». Гости хоть и пропустили первыми, но смогли собраться и выиграть игру - 1:2.
Лига Португалии. 32-й тур.
Риу Аве – Амадора – 2:0
Голы: Клейтон, 79, Нету, 90+7
АФС – Боавишта – 1:2
Голы: Нене, 62, Перес, 67, Диаби, 89
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|32
|24
|6
|2
|85 - 26
|78
|2
|Бенфика
|32
|25
|3
|4
|82 - 26
|78
|3
|Порту
|32
|20
|5
|7
|60 - 29
|65
|4
|Брага
|32
|19
|8
|5
|53 - 27
|65
|5
|Витория Гимараеш
|32
|14
|12
|6
|46 - 33
|54
|6
|Санта Клара
|32
|15
|6
|11
|32 - 30
|51
|7
|Фамаликау
|32
|11
|11
|10
|41 - 36
|44
|8
|Каза Пия
|32
|11
|9
|12
|36 - 41
|42
|9
|Эшторил
|32
|11
|9
|12
|42 - 51
|42
|10
|Риу Аве
|32
|9
|9
|14
|35 - 51
|36
|11
|Морейренсе
|32
|9
|9
|14
|37 - 48
|36
|12
|Арока
|32
|8
|10
|14
|30 - 47
|34
|13
|Насьонал
|32
|9
|6
|17
|29 - 44
|33
|14
|Жил Висенте
|32
|8
|8
|16
|32 - 45
|32
|15
|Эштрела Амадора
|32
|7
|8
|17
|24 - 45
|29
|16
|Боавишта
|32
|6
|6
|20
|22 - 53
|24
|17
|АВС
|32
|4
|12
|16
|24 - 57
|24
|18
|Фаренсе
|32
|5
|9
|18
|22 - 43
|24
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