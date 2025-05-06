Смогут ли спастись? Боавишта победила АФС

5 мая были сыграны два матча 32-го тура чемпионата Португалии.

«Риу Аве» принимали на своем поле «Амадору». В первом тайме хозяева были очень активными, но забить им не удалось.

Во втором тайме все же смогли дожать соперника. Сначала Клейтон отличился с пенальти, а затем Нету удвоил счет.

Также встречались аутсайдеры чемпионата – «АФС» и «Боавишта». Гости хоть и пропустили первыми, но смогли собраться и выиграть игру - 1:2.

Лига Португалии. 32-й тур.

Риу Аве – Амадора – 2:0

Голы: Клейтон, 79, Нету, 90+7

АФС – Боавишта – 1:2

Голы: Нене, 62, Перес, 67, Диаби, 89

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